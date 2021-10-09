桃園國旗屋10月10日上午10點升旗　2萬旗海一次看

▲桃園「國旗屋」。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

就在明天！今年邁入第27年的桃園「國旗屋」雙十國慶升旗典禮，已成為雙十國慶地方美麗風景。81歲的「國旗屋」主人張老旺表示，今年2萬面國旗，他從9月1日和各方好友開始懸掛，迄今天大致完成，歡迎不分黨派，10月10日上午10點到雲南文化公園參加升旗典禮。

▲「國旗屋」主人張老旺舉辦升旗典禮，期喚起台灣民眾的愛國心。（圖／ET資料照）

張老旺表示，桃園國旗屋的升旗典禮由27年前開始舉辦時，只有3人參加，到現今千人參加的盛況，他堅持「只收國旗，不收錢」，今年自己則花了10多萬，購買國旗木桿、鐵絲等材料及大國旗，仍有許多熱心民眾捐贈國旗，他與各方好友們，花了約1個多月，利用每晚車流較少的時段，將2萬多面國旗，從龍東路開始懸掛，一直綿延至雲南文化公園周邊，期喚起台灣民眾的愛國心。

張老旺堅定著說著：「國共內戰開打時我只有 9 歲，卻被迫過上跟隨父親打游擊戰的生活。而我在國慶掛國旗，要掛到我死掉為止，」桃園忠貞地區匯集了各省移民，而其中的忠貞新村也保存下來最重要，就是居民從緬甸帶到臺灣的「米干」飲食文化；亦因國旗屋主人張老旺的堅持，不僅讓國旗屋成為在地特色、觀光亮點，更喚起民眾愛國家、愛國旗的精神。