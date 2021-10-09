　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園國旗屋10月10日上午10點升旗　2萬旗海一次看

▲桃園「國旗屋」10月10日上午10點升旗

▲桃園「國旗屋」。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

就在明天！今年邁入第27年的桃園「國旗屋」雙十國慶升旗典禮，已成為雙十國慶地方美麗風景。81歲的「國旗屋」主人張老旺表示，今年2萬面國旗，他從9月1日和各方好友開始懸掛，迄今天大致完成，歡迎不分黨派，10月10日上午10點到雲南文化公園參加升旗典禮。

▲桃園「國旗屋」10月10日上午10點升旗

▲「國旗屋」主人張老旺舉辦升旗典禮，期喚起台灣民眾的愛國心。（圖／ET資料照）

張老旺表示，桃園國旗屋的升旗典禮由27年前開始舉辦時，只有3人參加，到現今千人參加的盛況，他堅持「只收國旗，不收錢」，今年自己則花了10多萬，購買國旗木桿、鐵絲等材料及大國旗，仍有許多熱心民眾捐贈國旗，他與各方好友們，花了約1個多月，利用每晚車流較少的時段，將2萬多面國旗，從龍東路開始懸掛，一直綿延至雲南文化公園周邊，期喚起台灣民眾的愛國心。

▲桃園「國旗屋」10月10日上午10點升旗

張老旺堅定著說著：「國共內戰開打時我只有 9 歲，卻被迫過上跟隨父親打游擊戰的生活。而我在國慶掛國旗，要掛到我死掉為止，」桃園忠貞地區匯集了各省移民，而其中的忠貞新村也保存下來最重要，就是居民從緬甸帶到臺灣的「米干」飲食文化；亦因國旗屋主人張老旺的堅持，不僅讓國旗屋成為在地特色、觀光亮點，更喚起民眾愛國家、愛國旗的精神。

►地表最可愛「馬卡龍色卡式爐」激殺3.4折

ET快訊
獨／「沒有電視台願意簽我」　澎恰恰：誰要65歲的老頭
特斯拉「重油門對撞」車頭爛　搏命原因網讚：這朋友值得
男大生打BNT「心臟像被掐住」急救　指揮中心曝現況
1歲女童和3家人「抗體陽性」！　可能感染時間曝
陳時中宣布：10／22「三大疫苗」同步開打
女確診「一路住院到過世」　病程長達4個月
確診1歲女童「Ct值」曝！　匡列5家人採檢
美入境新規「須打6款認可疫苗」　陳時中回應了
快訊／北市未滿5歲女童「發燒、腹瀉」　2天後確診

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

宜蘭與水共舞+1　蘇澳高灘地水環境改善工程啟用

桃園國旗屋10月10日上午10點升旗　2萬旗海一次看

交通安全月　成功警深入社區宣導

桃園蘆竹誠聖宮建醮大典　鄭文燦：祈神恩保佑疫情快退散

高考3級應試登場　台東「158人爽約」報到率64％

國慶連假首日台南湧人車　白河、新化警加強疏導交通

台東縣「幸福住宅」8餘屋　今再開放抽籤

重陽九九福壽久久　黃偉哲探視台南人瑞送上祝福

強力維護山區安寧　國慶連假前夕環、警、監聯合稽查

卑南鄉好物大優惠　五倍券消費「滿千送百」

雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！

陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

陳小春再唱《獨家記憶》回憶殺！　合體「大灣區哥哥」《你曾是少年》

用「蜜蠟除毛」清鬍鬚痛到快往生 撕一半不知所措...眼眶飆淚QQ

港男緊盯街頭正妹不慎踢到階梯　當場「大仆街」暴衝撞前方招牌XD

楊麗菁還原「醫院遭女毆打」　報案求自保：她誣指我！

王思佳產後漲奶「下樓梯要捧」XD　天天「翻起來洗」：發現新世界！

張文綺跟軍人「有私交」盼2年內嫁　心疼林依晨懷孕辛苦「想早點生」

宜蘭與水共舞+1　蘇澳高灘地水環境改善工程啟用

桃園國旗屋10月10日上午10點升旗　2萬旗海一次看

交通安全月　成功警深入社區宣導

桃園蘆竹誠聖宮建醮大典　鄭文燦：祈神恩保佑疫情快退散

高考3級應試登場　台東「158人爽約」報到率64％

國慶連假首日台南湧人車　白河、新化警加強疏導交通

台東縣「幸福住宅」8餘屋　今再開放抽籤

重陽九九福壽久久　黃偉哲探視台南人瑞送上祝福

強力維護山區安寧　國慶連假前夕環、警、監聯合稽查

卑南鄉好物大優惠　五倍券消費「滿千送百」

李眉蓁「刪Q」引爆焦糖哥哥+王浩宇參戰　她反擊：塔綠班教會我的事

詹雅雯左腦萎縮屢遭酸裝病　深夜開直播「點名」藝人：別再幫我發言！

幼齒歐告突然沒聲音　裹小毯毯趴沙發認真看《寵物當家》

木村拓哉首度進軍美劇！挑戰全英文台詞　《群》霸氣劇照初公開

小蠻產後2個月「瘦出鉛筆腿」！ 穿超貼三分褲…激美真實身材現形

皮膚腫脹化膿！「新冠腳趾」多見於青少年　羅一鈞：國內尚無案例

MIT「最美精華液」晶瑩剔透散發仙氣　為肌膚立刻補水是乾肌最愛

「隨時支援火拼！」雲林槍狂落網　超商前遭壓制攜「4槍56彈」

太晚來吃不到！高雄超限量麵線糊老店　Q彈口感米香濃郁太涮嘴

《飢餓遊戲》五週年超狂任務曝光　峮峮放話退出主持群

沙鹿茶館38秒狂轟26槍！短褲妹「以為放鞭炮」淡定撥髮自拍

地方熱門新聞

牡丹小水力發電廠提前商轉　

毛毛蟲入侵恆春　已40人出現症狀

總裁畫家創「生命之樹」盼帶好孕氣

公開號召！台中人心中最強伴手禮　網路徵件起跑

南投10所中小學風雨球場完工啟用

淡水漁人碼頭煙火秀　防疫措施、交通資訊一次看

高考3級應試登場　台東「158人爽約」報到率64％

國慶連假恐湧人車潮　瑞芳警實施交通分流管制

國慶連假首日台南湧人車

國慶連假北海岸恐湧人車潮　金山警實施車輛總量管制

台東警197縣道監警環聯合稽查　遏止改裝歪風

8旬婦錢包掉計程車　揮淚感謝熱心警尋回

蘆竹誠聖宮建醮大典啟動　祈疫情快退散

台東縣「幸福住宅」8餘屋　今再開放抽籤

更多熱門

相關新聞

朱立倫回桃園　搶攻國民黨軍系選票

朱立倫回桃園　搶攻國民黨軍系選票

今天是九三軍人節，國民黨黨主席參選人朱立倫3日回到桃園故鄉，參加中壢區國旗屋九三軍人節升旗典禮及內壢國宅舉辦的座談會，尋求軍系黨員支持。朱立倫表示，他以身為軍人子弟為榮，對於國民黨在2022桃園市長選舉推出人選要件，強調「要深耕基層、團結各方力量」，並堅信2022桃園市長選戰，有六成以上把握，桃園一定會贏回來。

3萬旗海綿延！桃園「國旗屋」張老旺堅持26年

3萬旗海綿延！桃園「國旗屋」張老旺堅持26年

郭台銘國慶帶「郭家美女軍團」亮相

郭台銘國慶帶「郭家美女軍團」亮相

圖／郭粉+韓粉貢獻4萬面國旗！

圖／郭粉+韓粉貢獻4萬面國旗！

佈置旗海迎國慶　張老旺自辦升旗典禮

佈置旗海迎國慶　張老旺自辦升旗典禮

關鍵字：

桃園雙十國慶國旗屋張老旺

讀者迴響

熱門新聞

鄭家純屠龍「裡面什麼都沒穿」！　直播觸及破100萬

BYG被爆洩漏戰隊機密地下操盤　

美女網紅離世！「18歲長黑痣沒管」卻是癌末

學生姊弟29樓墜亡…奶奶就在廚房洗碗

丁特《天堂M》槓橘子官方終聲明

快訊／《LOL》BYG茂安確定禁賽

女歌手亂收禮物　回台「夜夜春夢」

《魷魚》玻璃師傅兒被打死　真實人生比戲殘酷

雙寶媽付不起看診費！絕望自拔11顆牙

男友LINE傳「2字」暗號！老司機搖頭：分吧

26歲2800萬台北買房　他曝不靠爸成功秘訣

加油站「用菜瓜布」洗車　車主看愛車一片雪花崩潰

楊麗菁醫院被「毆打辱罵」　民眾全程圍觀…連警衛都無視

嫌男生月入不到20萬是殘疾　她還要求130萬聘金

電信「超胸」正妹店長　36G打垮5G

更多

最夯影音

更多
雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！

雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！
陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

陳小春再唱《獨家記憶》回憶殺！　合體「大灣區哥哥」《你曾是少年》

陳小春再唱《獨家記憶》回憶殺！　合體「大灣區哥哥」《你曾是少年》

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面