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網紅全裸離奇慘死街頭　警破門逮「殺人夫」當場飲彈

美國知名網紅莎柯伊去年底全裸陳屍在街頭，引起網友一陣熱議。（翻攝自Alexis Sharkey IG）

▲美國知名網紅莎柯伊去年底全裸陳屍在街頭，引起網友一陣熱議。（圖／翻攝自Alexis Sharkey IG）

圖、文／鏡週刊

美國知名網紅莎柯伊（Alexis Sharkey）去年底疑遭人勒斃後，棄屍在德州休士頓的街頭，警方懷疑他的丈夫湯瑪士（Thomas Sharkey）涉有重嫌，歷經數個月調查後，德州警方在上週三（9月29日）手持搜索票，登門逮捕湯瑪士時，他卻一度畏罪潛逃，並在趁亂躲到二樓陽台時，自知無處可逃的湯瑪士當場舉槍自盡，最終他因顱骨中彈失血過多身亡，享年50歲。

據外媒報導，時年26歲的莎柯伊去年11月全身赤裸，被一位清潔工約翰（John Richardson ）發現陳屍在休士頓的街頭，經警方調查指出，據悉她和湯瑪士的婚姻關係惡劣，且長期飽受對方家暴，兩人早已在協議離婚，並為此持續爭吵了數個月，一位不具名的友人表示：「莎柯伊常向我哭訴，抱怨自己長期遭到虐待，因為湯瑪士的性格非常暴戾，曾多次動粗勒暈莎柯伊，她常為此獨自一人在浴室昏倒後醒來。」

莎柯伊和老公看似相處融洽，但婚姻關係早已名存實亡。（翻攝自Alexis Sharkey IG）

莎柯伊身亡一事經媒體報導後，湯瑪士曾在受訪時說：「我的世界全毀了！她是我的一切，我現在感到非常迷惘。」他也多次怒斥外界懷疑他殺妻的聲浪，曾抨擊質疑他行凶的人「應該對自己感到羞恥」，企圖在鏡頭前營造無辜的假象，但警方表示早在第一時間，就將湯瑪士列為高度嫌疑人。

而因莎柯伊是當地頗有名氣的網紅，此案件也在網上受到高度關注，為避免驚動凶嫌，德州警方一路採取低調偵辦，並連繫聯邦警察協助跨州辦案後，終於在日前獲法院核發逮捕令，但當地州檢察官麥可（Michael Burrow）表示湯瑪士在警方登門前，似乎就已知悉自己被通緝，顯然早有預謀畏罪輕生的決心。

莎柯伊是美國本地頗具名氣的網紅。（翻攝自Alexis Sharkey IG）

休士頓警方昨（6日）召開記者會表示，湯瑪士非常狡猾，過去一年間刻意四處躲藏，令警方難以捉摸他的去處，他曾在去年8月遷居喬治亞州，並承諾願意配合做DNA採樣測試，但卻又無故消失，經詢問他周遭的親友後，警方確認他已悄悄搬回佛州的麥爾茲堡（Fort Myers），與女兒和她的男友3人一同居住，佛州警方原預計逮捕湯瑪士後，欲將他押往德州哈里斯郡（Harris County）法庭受審，不料他卻在過程中飲彈自戕，目前全案已宣告結案。

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