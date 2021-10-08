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超巨「圓規」不排除侵襲！最新路徑大拐彎　水炸全台恐豪雨等級以上

▲▼圓規颱風。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA）

▲位處低壓帶的「圓規」颱風範圍廣大。（圖／翻攝NOAA） 

記者許力方／台北報導

中央氣象局技正王君賢表示，連假天氣上半段西半部高溫，下半段則要注意颱風接近。台灣目前北邊有高壓、南邊有大低壓帶，低壓帶中分別有17號颱風「獅子台」、18號颱風「圓規」；獅子台未來朝偏西行進，對台沒有影響，圓規則朝巴士海峽行進，將造成影響，預估9日（周六）到10日（周日）上半天，西半部高溫，降雨零星不明顯，10日下半天東北風增強，颱風靠近，迎風面北東降雨增加，各沿海風浪增大，11、12日（下周一、二）外圍環流影響，北東降雨更明顯，有豪雨發生機率，沿海風浪再度增強，其他各地也有短暫雨。

氣象局觀測，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓已於8日下午發展為今年第18號輕度颱風「圓規」（Kompasu），目前中心位在鵝鑾鼻東南方1580公里海面上，以每小時25轉19公里速度，向北北東轉西北、朝菲律賓、巴士海峽一帶接近，近中心最大風速每秒18公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺，相當於10級風，7級暴風半徑120公里。

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▼圓規路徑預測將通過巴士海峽，不排除侵襲台灣。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲▼圓規颱風。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA）

▲▼圓規颱風。（圖／中央氣象局）

▼下周圓規最接近台灣，北東有豪雨等級以上降雨發生可能。（圖／NCDR）

▲▼圓規颱風。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA）

氣象局預報，9日基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區整天容易有局部短暫陣雨，西半部地區則為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有零星短暫雷陣雨；氣溫方面，西半部高溫約33、34度，感受上比較悶熱，東半部雲量較多，高溫落在31到33度之間。

預估隨著圓規颱風向西移動，10日下午起，大環境風向逐漸轉為東北風，北部將轉局部短暫陣雨，西半部多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。到了11、12日（下周一、二）外圍環流接近並配合北方高壓東移南下，東北風將明顯增強，水氣增多，各地降雨機率增加，北東有陣雨，並有大雨、豪雨或局部豪雨以上等級降雨發生機率，中南部地區也有局部短暫陣雨。

前預報中心主任吳德榮在《三立準氣象》中分析，圓規颱風將在原地打轉、重組後，向巴士海峽前進，依照目前路徑潛勢圖，11日下午至12日對台灣影響最大，雖然路徑上預測沒有登陸，但因為圓規範圍很大，當颱風和北方東風合併，會產生共伴效應，迎風面將出現大量降雨，需要特別注意。路徑上，圓規未來走向不排除往北侵襲台灣的機率存在，美國系集數值預報也顯示，有一部分路徑是會通過台灣，圓規未來動向這幾天要持續關注，預估將往巴士海峽前進，主要風向東北風，10日下午開始東雨西晴，連北部也會下雨，接著颱風逐步靠近，持續到11日東邊的雨因共伴影響更大。

氣象局預報【本周天氣概況】－
10/9-10/10（周六-日）水氣較少​：
●北海岸、東半部、恆春半島、大臺北山區，局部短暫陣雨​
●西半部，多雲到晴​，近中午炎熱
●中南部、山區，午後零星短暫雷陣雨​
●颱風逐漸近逼，北部地區10日下半天有短暫陣雨，各沿海及離島風、浪增強

10/11-10/12（下周一-二）圓規颱風最接近：
●北部、東半部有大雨、豪雨，局部豪雨等級以上降雨
●其他地區也有短暫陣雨​
●沿海地區、各離島有強陣風；波浪也相當高

▼圓規正在原地重組。（圖／翻攝RAMMB）

▲▼圓規颱風。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA、RAMMB）

▼圓規颱風侵襲機率。（圖／中央氣象局）

▲▼圓規颱風。（圖／中央氣象局）

▲▼圓規颱風。（圖／中央氣象局）

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