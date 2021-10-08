LIVE／立法院會5度空轉終落幕！　蘇貞昌上台備詢

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，國民黨五度佔領議場杯葛。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

不滿行政院「3+11」專案報告內容，國民黨立法院黨團日前發動焦土戰杯葛，立法院會已5度停擺，經朝野黨團5日達成共識，8日院會再度邀請行政院長蘇貞昌列席施政報告並備質詢，並依照議事處原訂名單及順序「重新開始質詢」。立法院會9點先舉行國是論壇，10點將正式開始質詢，議場最新狀況，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

因不滿行政院「3+11」專案報告內容，國民黨團自立院新會期開議以來5度發動杯葛行動，不讓蘇貞昌上台備詢，議事持續空轉。5日上午7點國民黨立委率先進入議場，並在發言台、官員席上擺上各式口號標語，批評「3+11就是破口，陳時中下台」、「陳時中、范雲800多條冤魂等你」。

面對立院僵局，立法院長游錫堃5日召集朝野黨團經協商後，朝野黨團達成共識，各黨團同意回復9月28日的委員質詢，依照議事處原訂名單及順序，自10月8日院會重新開始質詢，從時代力量立委邱顯智開始進行政黨質詢。另外，經朝野協商共識，立法院議場舉行院會時，上午7點僅開放議場正門進出，其餘各門上午7點30分開起，隨即宣布散會。

立法院分別在9月24日、9月28日、10月1日、10月5日邀請蘇貞昌提出施政報告，國民黨團祭出焦土抗爭，蘇貞昌9月28日在民進黨立委的保護下，僅以短短54個字、僅約22秒的時間完成施政報告。