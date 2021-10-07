10點開搶！第十輪BNT加開「這年齡」 限時8小時預約、3天後開打

▲BNT疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

第十輪新冠疫苗BNT疫苗昨天深夜緊急加開對象，61~63歲族群只要符合9/29前完成意願登記BNT者，今天上午10點開始限時8小時預約，接種時間則是10/10~10/14，初估符合資格約10萬人。

第十輪提供第一劑BNT，原開放的三類對象，包含64歲以上民眾、18歲至63歲第9類對象以及18歲至22歲民眾，指揮中心6日深夜宣布，為利疫苗資源有效利用，「COVID-19公費疫苗預約平臺」第十期將於10月7日上午10時至10月7日下午6時止，增加開放「9月29日前意願登記BNT疫苗之63歲至61歲民眾[即1958/1/1(含)-1960/12/31(含)間出生] (不含第9類對象)」，進行第一劑BNT疫苗預約，並預定於10月10日至10月14日施打。

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指揮中心發言人莊人祥受訪表示，第十輪原開放三類對象，總計有39萬6259人符合預約資格，至10/5日預約結算共29萬7157人完成預約，也就是說約有10萬人未進行預約，指揮中心因此決定再加開10萬人名額，年齡範圍則落在61~63歲間。

指揮中心說明，10月7日上午10時至10月7日下午6時，僅開放上述增加開放對象進行預約；符合上述預約資格者將於開放預約後，陸續收到提醒簡訊，請記得進行預約。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

指揮中心提醒，預約平臺第十期前次(10月4日上午10時至10月5日下午4時止)已宣布之符合BNT疫苗預約資格對象，包含64歲以上民眾、18歲至63歲第9類對象以及18歲至22歲民眾，依原預約期程，已於10月5日下午4時停止預約及修改，並於10月6日至10月14日施打。