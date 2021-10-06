災害準備金當新北加倍券抽獎金　張志豪質疑：明顯違法

▲新北市議員張志豪質詢。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對新北市長侯友宜表示，「新北加倍券的2.5億元經費來自市府災害準備金，因此優先照顧市民及境內商家」一事，民進黨議會黨團幹事長張志豪6日指出，把災害預備金挪為新北券抽獎金明顯違法。

張志豪日前在質詢時公開批評侯友宜，挪用2.5億元市府災害準備金做為「新北加倍券」抽獎經費是明顯違法使用。對此，主計處長吳建國表示，依據「災害防救法」得以動支災害準備金做為產業重建中的紓困、振興等，因此新北市去年就曾動用災害準備金做為三倍券加碼使用。

吳建國強調，去年台北市政府也曾請示過行政院的主計總處，災害準備金可否做為疫情後續的振興經濟方案經費？主計總處則回覆，依據災害防救法第2條及第36條，災害定義包括生物病原災害，災害防救對於災害的復原重建，包括產業重建的紓困及振興等均適用。

對此回應，張志豪6日表示，根據「新北市政府天然災害救災經費處理作業要點第5點規定」，應以支應當年度發生之天然災害所需相關救災經費為限，而「災害防救法」也針對災害做了定義，「侯市長把救災經費拿來作為抽獎金，根本就是違法使用！」

張志豪表示，9月時市議會總質詢就曾要求侯友宜動用第二預備金直接補助全市市場攤商和餐飲業者，以預備金來做紓困使用，但他一再推拖，無視市民朋友需求，如今卻動支災害預備金來當成抽獎獎金，市府顯然違法。

張志豪呼籲，侯友宜別再用風馬牛不相關的言論來逃避新北加倍券騙人之實，應趕快回覆市民的抱怨批評聲浪，還有民眾對新北市沒有加碼誘的不滿和質疑。