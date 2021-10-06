　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

女演員為錢轉戰AV界…「仿SOD劇情」直播　陸多名網紅涉黃被逮捕

▲▼女演員為錢轉戰AV界。（圖／翻攝自微博）

▲大陸網美沈樵。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

山東省「掃黃打非」辦近日公布，共查處各類「掃黃打非」案件330餘起，其中判決「掃黃打非」刑事案件20起，50餘名違法犯罪分子被判處有期徒刑。通報顯示，被逮捕的就包括大陸網紅「沈樵」，她曾是一名裸體替身演員，近年開始模仿SOD劇情，下海直播拍片15部獲利。

官方通報網紅「沈樵」拍攝傳播淫穢色情影片牟利案，通報顯示，2020年4月份以來，為了掙錢和博取人氣，網紅「沈樵」（真實姓名孫某某）以自己為主角，編寫色情劇本，僱用男主角、攝影、美工等人拍攝、制作淫穢色情影片15部。

「沈樵」將影片打包，在網上以56元（人民幣，下同）的價格出售給粉絲，同時，還以88元、99元、500元的價格與粉絲點對點裸聊裸拍。「沈樵」依靠出售淫穢物品，收入16萬餘元，裸聊、約拍收入20餘萬元。目前，她已被公安機關逮捕。

此前，據媒體報導，「沈樵」2019年在微信朋友圈發文自稱，自己在入住飯店時，一名男子趁助理及男友走開竟走入房將她性侵，還多次掌摑她，完事後自己裸身，僅以枕頭遮住重要部位衝出房找人幫忙。

不過，她竟然沒有報警，還發文稱，「這件事情發生到我身上我覺得挺好玩的。」事後證實這是她自導自演的戲碼，她還因此被關了25天。沈樵出獄後反而獲得更多關注，她借勢成為網紅，開始下海拍片賺錢。

▲▼女演員為錢轉戰AV界。（圖／翻攝自微博）

▲男網紅「小寶尋花」也被逮捕。（圖／翻攝自微博）

此外，另一名同樣經營淫片直播的男網紅「小寶尋花」也被逮捕。通報顯示，2021年6月9日，接群眾舉報反映網名為「小寶尋花」的男子在某酒店房間，通過網上直播平台直播淫穢色情內容。經查，「小寶尋花」真實為趙姓男子，通過直播軟體直播淫穢色情影片牟利。2021年6月30日，公安機關對該案刑事立案。7月23日，公安機關將嫌疑人趙男抓獲並依法刑事拘留。目前，該案正在深入偵辦中。

ET快訊
「開夜床」五星飯店神秘服務曝光　網驚：見世面了！
「莫德納二劑孤兒」終於盼到了！陳時中曝到貨時間點
快訊／陳柏惟肇逃判決書曝光！被撞騎士傷勢超慘
搶購默沙東新冠口服藥「簽訂合約中」　陳時中：11月通過EUA
挖眼案「不設募款帳戶」挨轟！潘孟安首現身回應
快訊／陳柏惟遭爆曾肇逃！　他控：極惡劣、不負責任
華航機師母疑「突破性感染」　2孩同住陰轉陽
女演員「仿SOD」轉戰AV界　下海直播狂拍15部
龍龍淚控遭霸凌「開戰5天下場超慘」！驚人數據曝
快訊／午後雷雨提前開炸！4縣市大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

山西連日大雨山體滑坡　4名交警被土石埋壓身亡

女演員為錢轉戰AV界…「仿SOD劇情」直播　陸多名網紅涉黃被逮捕

噁男火車「偷親熟睡人妻」　被抓後裝浪漫「她太漂亮自然愛慕！」

夜爬泰山氣溫驟降　大批遊客「擠滿男女廁取暖」…驚人畫面曝

手指長出「貢丸」扭曲變形…14歲弟每天喝它慘了　網嚇：我全中

解放軍56架次軍機擾台　央視主播用「十一長假打卡」形容

陸證實：楊潔篪抵達蘇黎世　與美國安顧問蘇利文會晤

中國「限電令」內幕原因曝　電廠每發1度電虧1毛錢

她誦唱大悲咒版圓周率　秒變圓寂率「魔性超渡」700萬名網友

大陸限電做一休六　台商慘況曝光

金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！

陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

大錯特錯不要來～中國娃娃40歲長這樣！　貝兒生2寶身材辣翻…娃娃童顏超驚人

臉書、IG全球大當機超過6小時　各地網友哀號...官方緊急修復

男子問Google小姐煙火施放地點　收到毀滅式答案...全是「禁火區」

Toyz與藥腳「黑吃黑」對話曝光　他一句冷血話...讓對方拱出自己

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

山西連日大雨山體滑坡　4名交警被土石埋壓身亡

女演員為錢轉戰AV界…「仿SOD劇情」直播　陸多名網紅涉黃被逮捕

噁男火車「偷親熟睡人妻」　被抓後裝浪漫「她太漂亮自然愛慕！」

夜爬泰山氣溫驟降　大批遊客「擠滿男女廁取暖」…驚人畫面曝

手指長出「貢丸」扭曲變形…14歲弟每天喝它慘了　網嚇：我全中

解放軍56架次軍機擾台　央視主播用「十一長假打卡」形容

陸證實：楊潔篪抵達蘇黎世　與美國安顧問蘇利文會晤

中國「限電令」內幕原因曝　電廠每發1度電虧1毛錢

她誦唱大悲咒版圓周率　秒變圓寂率「魔性超渡」700萬名網友

大陸限電做一休六　台商慘況曝光

信義路「能不能讀附中」房價差1成　現代孟母超前3年置產

默沙東口服藥降低50%重症率！國內有望採購　衛福部坦言「會預先下單」

北、中部建商一窩蜂搶進高雄　業者曝：看好房價基期低

《Sweet Home2》冬天開拍！韓媒爆「只有她們續演」　網看名單崩潰

公所代抽兵種！PTT名人見「籤王」心涼了　網笑萬年魔咒：別不信邪

快訊／陳柏惟肇逃紀錄被翻出　被撞騎士顱內受傷、腦膜出血

「莫德納二劑孤兒」終於盼到了！陳時中：疫苗3天內會來

山西連日大雨山體滑坡　4名交警被土石埋壓身亡

澳學者：2024台海戰爭風險遇高峰　「恐觸世界大戰」3時間點曝光

人力銀行10萬筆個資遭駭　犯案動機竟是他要幫業務妻找下線

火鍋店用餐剛坐「屁股突然濕了」　褲子傳出腥臭味...業者：願賠償

大陸熱門新聞

大陸爆7人感染鸚鵡熱　一患者染病30天內死亡

女演員為錢轉戰AV界…仿SOD劇情直播

台灣女看陸愛國片激喊：一定要解放台灣

大陸限電做一休六　台商慘況曝光

變形金剛邀記者「喝一杯」

手指長出大貢丸扭曲　14歲弟天天喝奶茶慘痛風

北京環球影城「億」印鈔機

她誦唱大悲咒版圓周率　「魔性超渡」700萬名網友

秋日好市　台商健康市集嗨翻魔都

陸「反廣場舞神器」爆紅 一鍵按下音樂消失大媽傻眼

中午點百元燒賣　外送費竟高達25倍

中國「限電令」內幕原因曝　電廠每發1度電虧1毛錢

釣客解救保育類動物「海南鳽」

56架次共機擾台　央視主播稱是「打卡」

更多熱門

相關新聞

巨乳豔星扯謊遭性侵「被關25天」　近況曝光

巨乳豔星扯謊遭性侵「被關25天」　近況曝光

大陸女星沈樵是一名裸體替身女演員，去年她在朋友圈發文，透露元旦時在上海住某飯店被一名陌生男子性侵，對方還把她打到鼻青臉腫，沒想到事後她卻選擇不報警，還認為發生此事挺好玩的，淡然態度讓眾人全看傻眼。事後證實這是她自導自演的戲碼，她還因此被關了25天，事發1年多，沈樵近況也曝光，她仍不時在微博上PO出清涼照，吸引粉絲關注

女演員自爆飯店遭性侵！自拍PO文：挺好玩的

女演員自爆飯店遭性侵！自拍PO文：挺好玩的

新年遭性侵！女演員拒報警：穿太少也有錯

新年遭性侵！女演員拒報警：穿太少也有錯

關鍵字：

沈樵小寶尋花

讀者迴響

熱門新聞

現職「國小教師」曬薪資條…驚呆所有人

受害者太多人！《魷魚遊戲》證實「這幕爭議畫面」即將刪掉

第9類年輕人疑第2劑「被跳過」　指揮中心解答

曾沛慈認愛黑壯男：溫柔守護感情！

不知道爸媽收入？她開帳戶見6位數傻眼

威脅更大！全台有雨　圓規颱風恐生成最靠近時間曝

丟丟妹產後2年變瘦！減肥菜單曝光

200公斤男首次嘿咻　把女友「頂過頭」撞穿牆

快訊／北市某國小「學童媽確診」！全班停課採檢

新婚12天渣夫上網約砲！小三IG炫「整晚兩發」

女大生幫擋酒醉倒被性侵　哭著衝櫃台求救

吵架丟滿地麥當勞！名律師批浪費卻遭停權

汪闖禍搬救兵　後面三尊讓媽閉嘴

染疫死後…紅粉知己槓上女兒　千葉真一恐遭「分骨灰」

三角御飯糰吃了會嗜睡！超商「TOP3危險食物」出爐

更多

最夯影音

更多
金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！

金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！
陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面