女演員為錢轉戰AV界…「仿SOD劇情」直播　陸多名網紅涉黃被逮捕

▲大陸網美沈樵。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

山東省「掃黃打非」辦近日公布，共查處各類「掃黃打非」案件330餘起，其中判決「掃黃打非」刑事案件20起，50餘名違法犯罪分子被判處有期徒刑。通報顯示，被逮捕的就包括大陸網紅「沈樵」，她曾是一名裸體替身演員，近年開始模仿SOD劇情，下海直播拍片15部獲利。

官方通報網紅「沈樵」拍攝傳播淫穢色情影片牟利案，通報顯示，2020年4月份以來，為了掙錢和博取人氣，網紅「沈樵」（真實姓名孫某某）以自己為主角，編寫色情劇本，僱用男主角、攝影、美工等人拍攝、制作淫穢色情影片15部。

「沈樵」將影片打包，在網上以56元（人民幣，下同）的價格出售給粉絲，同時，還以88元、99元、500元的價格與粉絲點對點裸聊裸拍。「沈樵」依靠出售淫穢物品，收入16萬餘元，裸聊、約拍收入20餘萬元。目前，她已被公安機關逮捕。

此前，據媒體報導，「沈樵」2019年在微信朋友圈發文自稱，自己在入住飯店時，一名男子趁助理及男友走開竟走入房將她性侵，還多次掌摑她，完事後自己裸身，僅以枕頭遮住重要部位衝出房找人幫忙。

不過，她竟然沒有報警，還發文稱，「這件事情發生到我身上我覺得挺好玩的。」事後證實這是她自導自演的戲碼，她還因此被關了25天。沈樵出獄後反而獲得更多關注，她借勢成為網紅，開始下海拍片賺錢。

▲男網紅「小寶尋花」也被逮捕。（圖／翻攝自微博）

此外，另一名同樣經營淫片直播的男網紅「小寶尋花」也被逮捕。通報顯示，2021年6月9日，接群眾舉報反映網名為「小寶尋花」的男子在某酒店房間，通過網上直播平台直播淫穢色情內容。經查，「小寶尋花」真實為趙姓男子，通過直播軟體直播淫穢色情影片牟利。2021年6月30日，公安機關對該案刑事立案。7月23日，公安機關將嫌疑人趙男抓獲並依法刑事拘留。目前，該案正在深入偵辦中。