【廣編】溫昇豪首度嘗試3米高攀樹　「衛」森林拚了

【廣編特輯】

圖、文／舒潔提供

戲約工作滿檔的溫昇豪，週日忙裡偷閒出席林務局與衛生紙No.1品牌舒潔，在全台最美台南漁光保安林舉辦的「保安林，賴著你－戶外森山派對」，以舒潔森林大使身分活力滿點現身！談起與森林的互動經驗時，他表示：「以前有空就常上陽明山走走，吸收芬多精，但前陣子疫情加上工作忙一直沒有機會到戶外，趁這次活動機會親近森林、正好釋放近期龐大的工作壓力」。

溫昇豪因工作繁忙許久沒有親近山林，首度挑戰3米高攀樹任務，當他攀到樹梢間，看到開闊森林美景，頓時有種身心靈被徹底療癒的感覺，感嘆「被森林擁抱療癒的感覺真好」。為了這次活動，他認真做足功課並表示，「舒潔是台灣家喻戶曉的第一品牌，一開始因為高品質成為舒潔愛用者，但近期上網查詢後才發現舒潔是台灣第一個推動 FSC 永續森林認證的品牌，12年前就率先以國際最嚴謹的FSC永續認證紙漿製作舒潔衛生紙，至今仍是市場上唯一全系列產品都通過FSC認證的品牌。」

為了守護森林環境，溫昇豪建議大家挑選衛生紙，要選有FSC標章認證的舒潔，他也提到，「這次很高興可以擔任舒潔森林大使，深刻了解到支持永續森林標章產品的重要性，之前我扮演過候鳥保育員、消防員等職業，透過戲劇角色喚起大家對於不同社會議題的關注，若之後有森林或環境守護的主題戲劇邀約，我會義不容辭接演，發揮演員影響力，讓更多人了解守護森林環境與生態的重要，號召更多人加入森林之友行列！」