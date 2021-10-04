北市東區慣竊專撬機車座墊竊財　遇警辯「幫忙關上」當場遭打臉

記者張君豪／台北報導

台北市一名吳姓慣竊（55歲）從今年7月起涉及信義區忠孝東路5段內竊盜案，造成民眾錢包內現金遭竊；吳男以同樣手法，鎖定停放路邊機車，趁隙竊取民眾停好機車離開時、放在機車座墊置物箱內的財物。信義警分局三張所警員3日晚間巡邏行經基隆路2段時，發現吳嫌正在翻動機車坐墊形跡可疑，上前盤查將他逮捕。

▲三張犁派出所副所長許佑宇、警員王怡婷細心值勤、盤查逮捕吳姓慣竊。（圖／記者張君豪翻攝）

▲三張犁派出所副所長許佑宇、警員王怡婷細心值勤、盤查逮捕吳姓慣竊。（圖／記者張君豪翻攝）

信義警方表示：三張犁派出所副所長許佑宇、警員王怡婷於3日21時執行深夜ATM巡守勤務時，兩員行經基隆路2段22號，發現一名男子在翻動機車置物箱，見警經過便轉身離去，警方見狀立即上前盤查詢問。

經警方比對該男身分，發現他就是涉多起竊案的吳姓慣竊，吳男辯稱「是要將沒蓋好的機車坐墊關上」，恰巧該輛機車車主竟是路旁大樓保全，該名保全見到警察停車辦案外出查看，當場駁斥吳男說法。

警方當場依竊盜未遂現行犯將吳男逮捕逮歸案，警詢後依竊盜罪移送，信義警分局並持續清查吳男是否涉及其他類似手法的機車置物箱竊案。

【其他新聞】

►推特驚見2交警下崗「口愛」 臂章號碼查出是他…警政署回應了

►E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」



►獨／直擊「左撇子」又被抓了！網售大麻CBD製品 最重可判囚7年