聯亞自稱「世界第一新冠疫苗」　中研院博士曝「施打3劑效果」

▲立委高嘉瑜針對聯亞疫苗詢問中研院看法。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

聯亞生技雖申請EUA失利，不過董事長王長怡先前接受媒體訪問提到，從一期受試者施打第3劑的免疫結果來看，防護或治療效果都是「世界第一」。而今（4）日有立委質詢中央研究院相關看法，中研院博士林宜玲說，目前看來聯亞是3劑疫苗，初步看起來施打到3劑效果不錯，但還有很多研究需要再觀察。

日前聯亞董事長王長怡對媒體提到，從一期受試者施打第三劑UB-612的免疫結果來看，中和抗體出現極高的力價，無論防疫或治療效果，「都是世界第一名」。更表示，這樣的疫苗若沒有通過EUA不僅是台灣的損失，也是全世界的損失，尤其是Delta變種株造成突破性感染不斷出現，UB-612極可能是目前唯一可以對抗的疫苗。

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▲立委高嘉瑜針對聯亞疫苗詢問中研院看法。（圖／記者林育綾攝）

立法院今（4）日召開教育文化委員會，邀請中央研究院院長廖俊智列席報告業務概況，並備質詢。其中立委高嘉瑜就針對聯亞自稱是「世界第一的新冠疫苗」，詢問中研院看法；中研院研究員兼新興傳染病專題中心執行長林宜玲博士表示，先前看聯亞疫苗施打2劑的效果，效價確實不夠高，目前看起來「它是3劑的疫苗」，不過目前只能用臨床一期的人來看，這期間距離8個月才施打，還不知道若是短時間施打3劑效果如何。

對於聯亞稱對Delta變種病毒的效果會比高端好，林宜玲也說，初步看起來，施打到3劑效果不錯，但還有很多研究需要再觀察。