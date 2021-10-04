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「大學生日常花費TOP 5」　每月8000，餐費支出最高

文／職場人

每到月底，你的荷包就像被偷走一般，有種瞬間見底的感覺，明明在省錢卻還是沒錢？隨著9月學生陸續回歸校園，打工平台小雞上工也公開前陣子做的一份調查報告「大學生日常花費」，編輯整理了生活開銷排行榜，以及大學生普遍打工所選擇的行業為何？在看這些數據和調查結果的同時，職場人也可以反過來檢視自己哦！

#生活開銷排行榜

大學生日常花費Top1：飲食

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大學生日常花費Top2：休閒娛樂

大學生日常花費Top3：彩妝保養、服飾配件

大學生日常花費Top4：交通

大學生日常花費Top5：日常生活用品 

根據小雞上工調查顯示，大學生們每月總生活花費約在8,000元以下，其中餐費占比約36.8%，位居最高，且進一步了解可以發現超過5成學生習慣吃早餐，2成學生因生活作息關係偏好早午餐一次解決。其餘花費則是交通占11.4%、日用品占11%，而休閒娛樂、彩妝保養和服飾配件最少也占了11%左右。

#學生族群打工偏好

再者，小雞上工也進階發現學生族群中，最普遍的打工類型為餐飲服務、行政文書類、門市銷售，推測原因是門檻相對較低、工作內容比較輕鬆彈性，可配合上課時間調整安排；另外，調查顯示也有約3成學生希望可以找時薪相對高的家教或補習班老師。

看完以上簡單的調查，職場人有什麼想法呢？你在學生時期也曾經打工過嗎？又或者，你覺得哪些開銷其實是可以再節省一點，或者完全不能省？

#省錢先養成「有意識地花費」

當我們在看別人生活費的同時，其實也是在檢視自己的日常支出，比如你看見調查報告中，學生一個月餐費花5,000元時，心中第一個想法若是「還好吧？」、「這金額不多呀」，可能正意味著你的日常餐費支出遠遠超貴這數字，你就可以再進一步檢視這些餐費是否為必須？還是單純為了交際應酬的開銷，有沒有什麼方式減少，透過這種養成「有意識地花費」無形中可以省下不少不必要的支出！

Source：數字科技、pixabay

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