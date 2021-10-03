　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

花蓮崇德外海「公務員夫妻」溺水亡　漁民看1點驚呼：離奇

▲▼花蓮崇德外海浮屍。（圖／記者王兆麟翻攝） 

▲花蓮崇德外海發現夫妻浮屍，漁民看到兩人遺體同時被發現，驚呼離奇。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

花蓮秀林崇德外海，有漁民2日在海上驚見1男1女浮屍。警消獲報後將遺體帶回，但兩具遺體嚴重腐爛，難以辨識身份，經檢方採集指紋比對，發現是新北市的59歲余姓男公務員及56歲傅姓妻子，目前初步排除自殺及他殺，詳細死因仍待釐清。

海巡署表示，有漁民在崇德外海0.7浬處發現男女浮屍，先用膠筏撈起搭載，並由海巡艦艇將一男一女遺體帶回花蓮港，暫置花蓮市殯儀館。

由於死者的身體、面容均浮腫、腐爛，難以辨識身份，經指紋比對後，確定為設籍新北市的59歲余姓男公務員；另外，女性指紋沒有存檔資料，經余男女兒指認，發現遺體缺牙與其56歲的母親特徵相符。

▲▼花蓮崇德外海浮屍。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲漁民用膠筏將遺體撈起。（圖／記者王兆麟翻攝）

警方指出，崇德板下漁場附近停有一輛自小客車，經查車主為傅姓女子，車內記憶卡有兩人的正常對話，最後對話為「要停車去看海」。余男女兒透露，父母使用國旅卡到花蓮旅遊。

警方調閱監視器畫面，發現自小客車9月30日上午9時在崇德管制站路段來回好幾次才停車，女子先單獨下車，懷疑是傅女看海時失足落海或被捲走，余男下海相救，兩人卻不幸溺斃，但詳細原因仍待釐清。

據《中央社》報導，附近漁民表示，余男及傅女兩夫妻沒有綁在一起，遺體被海浪衝來衝去，最後竟可以一起被發現，實在是非常離奇的一件事。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►換手機5千元有找！拍照功能超強大

ET快訊
綜藝人走光掀熱議！　黃子佼「冤吐金鐘現場實況」
女星開山路出嚴重車禍！　「車180度翻覆」驚悚事發原因曝光
陸女腹痛吃止痛藥...「七孔大爆血」進加護　網嚇傻：我也吃過
快訊／喀布爾清真寺發生爆炸恐攻　有平民被炸死
新北女用餐「屁股突然濕了」　回家褲子傳出「腥臭味」傻眼
小禎比基尼「秀冰塊腹肌＋美腿」！超猛線條網封：台灣卡戴珊
他全身癢爆以為濕疹！醫看胸口：不妙　一查驚見「10cm腫瘤」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女店員遭挖眼「民眾不捨」！屏東縣府捐款電話被打爆：帳戶已提供

快訊／19歲「黑衣3惡煞」新港奉天宮前亂刀砍人　晚間全落網

花蓮崇德外海「公務員夫妻」溺水亡　漁民看1點驚呼：離奇

老鄰居一通電話要賣地！婦人堅持匯280萬：他不會騙我　結局出爐

竹北麥當勞驚傳群聚鬥毆！外送員遭安全帽狂尻　下場全慘了

獨／滿喜歡的！鄧佳華被「如花」吸引…激情熱舞：想交往看看

快訊／高屏大橋驚傳墜橋！40歲男意識模糊送醫搶救

泰山惡火一家5口3死　相驗初判吸入大量濃煙嗆暈窒息

阿北網交正妹想更進一步　跑4家超商買7萬遊戲點數！第5家喊卡

台中某國中女教師「冰的」！班上吵鬧她失控翻桌　學生腳被壓傷

温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？

吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

吳宗憲.Kid可惜沒能帶小鬼上台...　曾國城《一字千金》奪益智實境節目主持人獎

KID全程泛淚「帶小鬼」走紅毯　造型藏鼻酸巧思「盼拿鬼哥最後一座獎」

鍾欣凌再封金鐘視后！　演活「婆婆」上台激動落淚

博恩宣布：老K無限期留職停薪！　 還原私下和解過程「道歉龍龍」

叔叔唸咒語捉弄「把阿嬤變不見」 萌娃嚇哭...嬤心疼幫罵：你壞壞！

12歲李奕樵奪新人獎！突脫口「影帝還好」　全因許傑輝警告他別得：會一路衰下去XD

女店員遭挖眼「民眾不捨」！屏東縣府捐款電話被打爆：帳戶已提供

快訊／19歲「黑衣3惡煞」新港奉天宮前亂刀砍人　晚間全落網

花蓮崇德外海「公務員夫妻」溺水亡　漁民看1點驚呼：離奇

老鄰居一通電話要賣地！婦人堅持匯280萬：他不會騙我　結局出爐

竹北麥當勞驚傳群聚鬥毆！外送員遭安全帽狂尻　下場全慘了

獨／滿喜歡的！鄧佳華被「如花」吸引…激情熱舞：想交往看看

快訊／高屏大橋驚傳墜橋！40歲男意識模糊送醫搶救

泰山惡火一家5口3死　相驗初判吸入大量濃煙嗆暈窒息

阿北網交正妹想更進一步　跑4家超商買7萬遊戲點數！第5家喊卡

台中某國中女教師「冰的」！班上吵鬧她失控翻桌　學生腳被壓傷

雷／「妳不是丫鬟，妳是我老婆」！　《俗女2》收官倒數劇情大翻轉網全哭了

宮崎早織26分7籃板11助攻退中國　日本女籃亞洲盃5連冠

陳柏惟提案數、通過數全掛零　趙少康：餐廳1顆星你還會去吃？

女店員遭挖眼「民眾不捨」！屏東縣府捐款電話被打爆：帳戶已提供

桌球亞錦賽女雙鄭先知、劉馨尹進4強　保底銅牌5日爭入金牌戰

太神了！黃鈞聲代打3分砲　林威助神調度：反方向攻擊

綜藝人走光掀熱議！黃子佼「冤吐金鐘現場實況」：問心無愧得投入

34歲女星開山路出嚴重車禍！　「車180度翻覆」驚悚事發原因曝光

台中首辦社區足球節幼童足球賽　山海屯及豐原四區熱鬧開踢

快訊／喀布爾清真寺發生爆炸攻擊　已知2平民被炸死、4人送醫

超恐怖！女三寶闖紅燈下秒遭撞飛 2人「噴進水溝」送醫...驚險畫面曝

社會熱門新聞

她帶整疊現鈔到機車行「我要買車」　警助返家

總在連千毅身後…爆乳日文老師羞曝：用XX教學

獨／金錢豹驚傳變自助KTV轉折曝　創辦人說話了

案發後第7天！挖眼男家屬現身道歉了

亞大3學生遭外送員飆罵　手機設拒接引衝突

搶快未二段左轉！台南19歲騎士慘死輪下

情侶檔「客製化偷竊」開放下單　狂賣6波賺翻

國中女教師失控翻桌　學生腳被壓傷

母女驟逝保險箱驚見5千萬金條　手足翻臉爭

即／新港奉天宮前1遊客遭砍送醫

國中音樂老師「1個月3次」害女學生懷孕　下場曝

人妻私藏保險套　綠帽夫怒提離婚反被打臉

即／台中男陳屍客家文化園區停車場！民眾見狀嚇壞

林園酒駕員警搶救8天　晚間宣告死亡

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

獎還沒頒完「綜藝人全走光」　只剩他槓龜待到最後

10/5開放「戶外脫口罩」　陳時中公布2大條件可脫罩

陸瘋傳最新25人名單…趙薇列第一個！　

《斯卡羅》名導上台點名陳時中！霸氣喊話全場狂拍手

小鬼家人「公布瞬間沉默了」！妹妹40字發聲

小鬼無緣金鐘…吳宗憲KID「真實反應被拍」！

老公「聊天刷一排暗號」！真相神轉：是人才

指甲出現凹槽！　過來人警告快就醫

第一網紅「無預警停更」：半夜被噁心到了　悲慘過往被起底

她帶整疊現鈔到機車行「我要買車」　警助返家

女星拋震撼彈「宣布結婚」

總在連千毅身後…爆乳日文老師羞曝：用XX教學

支持龍龍的「陣營太豪華」　網朝聖留言：水很深

馬桶蹲5小時…他炸出「2顆檸檬蛋糕」痛爆！醫歪頭看傻了

老K性羞辱龍龍！呂秋遠「列10點精闢刺骨」

更多

最夯影音

更多
温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？

温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？
吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

吳宗憲.Kid可惜沒能帶小鬼上台...　曾國城《一字千金》奪益智實境節目主持人獎

吳宗憲.Kid可惜沒能帶小鬼上台...　曾國城《一字千金》奪益智實境節目主持人獎

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面