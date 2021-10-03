花蓮崇德外海「公務員夫妻」溺水亡　漁民看1點驚呼：離奇

▲花蓮崇德外海發現夫妻浮屍，漁民看到兩人遺體同時被發現，驚呼離奇。（圖／記者王兆麟翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

花蓮秀林崇德外海，有漁民2日在海上驚見1男1女浮屍。警消獲報後將遺體帶回，但兩具遺體嚴重腐爛，難以辨識身份，經檢方採集指紋比對，發現是新北市的59歲余姓男公務員及56歲傅姓妻子，目前初步排除自殺及他殺，詳細死因仍待釐清。

海巡署表示，有漁民在崇德外海0.7浬處發現男女浮屍，先用膠筏撈起搭載，並由海巡艦艇將一男一女遺體帶回花蓮港，暫置花蓮市殯儀館。

由於死者的身體、面容均浮腫、腐爛，難以辨識身份，經指紋比對後，確定為設籍新北市的59歲余姓男公務員；另外，女性指紋沒有存檔資料，經余男女兒指認，發現遺體缺牙與其56歲的母親特徵相符。

▲漁民用膠筏將遺體撈起。（圖／記者王兆麟翻攝）



警方指出，崇德板下漁場附近停有一輛自小客車，經查車主為傅姓女子，車內記憶卡有兩人的正常對話，最後對話為「要停車去看海」。余男女兒透露，父母使用國旅卡到花蓮旅遊。

警方調閱監視器畫面，發現自小客車9月30日上午9時在崇德管制站路段來回好幾次才停車，女子先單獨下車，懷疑是傅女看海時失足落海或被捲走，余男下海相救，兩人卻不幸溺斃，但詳細原因仍待釐清。

據《中央社》報導，附近漁民表示，余男及傅女兩夫妻沒有綁在一起，遺體被海浪衝來衝去，最後竟可以一起被發現，實在是非常離奇的一件事。

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