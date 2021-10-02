才開心分享「兒子周末回家」！泰山公寓惡火奪3命　父子同葬火窟

記者陳雕文、陳豐德、莊智勝／新北報導

新北市泰山區明志路一棟舊公寓民宅4樓今(2日)清晨6時許發生火警，屋內火勢相當猛烈，陽台不斷飄出陣陣濃煙，一家5口一度受困；警消獲報趕抵現場後立即灌救，並架梯從陽台處先救出一對母女，而另外3人包括爸爸、兒子、及姑姑則分別倒臥客廳、臥室，救出時已經沒有心跳，經送醫搶救後仍是宣告不治。

▲泰山公寓清晨惡火，濃煙不斷從陽台竄出。（圖／記者陳雕文翻攝）

初步了解，該棟公寓中住著一家5口，包括父親鍾男(50歲)、母親陳女(45歲)、姑姑賴女(40多歲)、鍾家長子(18歲)、以及鍾家長女(16歲)；警消初步勘查，推測起火點疑似位於客廳處，尤其沙發焚毀相當嚴重，火警發生當下濃煙不斷竄出，母親與女兒急忙躲到陽台求生，幸運獲救脫困，而鍾父及姑姑賴女則是被發現倒在客廳，已經沒有心跳，2人分別有二、三度燒傷；長子鍾男則倒臥在臥室內，獲救時同樣已無生命跡象，全身有75%二度燒燙傷，3人送醫後宣告死亡。

▲母親及女兒躲在陽台求生，幸運獲救脫困。（圖／記者陳雕文翻攝）

警消透露，由於屋內多以木材隔間裝潢，因此火警發生當下燃燒相當迅速，同時還產生大量濃煙，以致逃生不易，推測3名死者有較高可能性是被嗆暈後慘遭火吻，才會在身上留下大面積燒燙傷。

附近鄰居指出，鍾家一家人從是人力仲介業，鍾父與妻子、孩子的感情都非常好，女兒今年剛升高中一年級、兒子則是升上大學一年級，就讀海洋大學，平常都住在學校，前幾天鍾爸還開心跟鄰居分享，周末兒子就要回家，一家人終於可以團聚在一起，不料一場無情火警卻讓一家人天倫夢碎。

據了解，死者鍾父為泰山區義學、明志國小前家長會長，平時為地方出錢出力，人脈相當不錯；在得知鍾父不幸喪生火窟的訊息後，泰山家長會長群、校長全都動員慰問，盼鍾家能盡快走出傷痛。

▼鄰居說，鍾父前幾天還開心分享，兒子周末就要回家。（圖／記者陳豐德攝）