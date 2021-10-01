龍龍遭薩泰爾員工霸凌　網「1段話諷刺報應」她含淚：不需要這樣

▲龍龍遲遲等不到老K的道歉。（圖／翻攝老K臉書、翻攝龍龍的沒梗人生臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

脫口秀演員「龍龍」日前參加喜劇節目《炎上BURN》時，被薩泰爾班底「老K」出言霸凌。薩泰爾老闆曾博恩也坦言管不動。面對薩泰爾老闆曾博恩、老K一日都沒回應，龍龍也再次發文透露心境，卻被網友私訊諷刺。

據悉，龍龍在表演前看到講稿，向博恩溝通。博恩也承諾會將該段刪除，且在採排時老K都沒有說出龍龍與前男友賀瓏的往事，事後卻在4000多人的喜劇節目《炎上BURN》拖搞演出，又在與他人的直播上提起、大開玩笑。

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龍龍9月30日在臉書發文，表示消息曝光後收到很多關心，尤其看到媽媽的訊息後忍不住爆哭，但也坦言心情確實不好，因這幾年不斷受到惡意挑釁，多次理性溝通無效才決定公開，「我很愛惜羽毛，但這些惡意會讓我不得不認為，爸媽說年輕不要談戀愛果然是真的，不然長大會被挖出來嘲笑；也會讓我深刻覺得生為女性我真的很抱歉，這是否就是原罪。」

▲▼龍龍收到網友的私訊。（圖／翻攝龍龍的沒梗人生臉書）



沒想到一名網友私訊龍龍說，「之前消費客家人，搞種族笑話覺得沒關係。我覺得報應是相互來訪的，怎樣的人會有怎樣的一起相互吸引，同情妳的遭遇，但也想告訴妳往往報應都是在生活中來到。加油吧。」

對此，龍龍也直接回擊，「喔對了，雖然我眼淚在掉，但攻擊力依舊，現在最不需要的就是落井下石，請知悉」。

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