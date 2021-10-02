彰化「台灣隱形冠軍」工廠大火3傷！全球最環保容器1小時燒光

▲彰化文賀實業公司2日晚間大火，工廠付之一炬。（圖／記者唐詠絮攝）



記者鄒鎮宇、唐詠絮／彰化報導

彰化縣大村鄉美港路的文賀實業公司2日晚間發生大火，廠內物品1小時內被燒光，3名員工受傷，其中1人燒傷面積達40%，並從2樓跳下逃生，導致左足踝骨折。據悉，文賀實業公司被譽為台灣隱形冠軍，生產的環保的紙杯獨步全球，是歐美愛用的品牌。

消防局表示，文賀實業公司2日晚間6時32分通報火警，由於工廠內有熔噴布、熔噴不織布，火勢不斷延燒，因此接連加派大隊部、大村、員林、員林西區、花壇、林厝、彰化、社頭、埔心、鹿鳴、溪湖分隊、五大、福興、北斗、田尾、和美、鹿鳴、東區、田中分隊等2個消防大隊及17個消防分隊，共計出動68人、32輛各式消防車及6輛救護車。

▲彰化消防局出動大批人力灌救。（圖／曹嘉豪議員提供）



▲文賀實業有3名員工受傷。（圖／記者唐詠絮攝）



消防局指出，工廠內有3人受傷，分別為32歲男性患者燒燙傷，右手2度灼傷4% ，左手2度灼傷1%；39歲男性患者燒燙傷，頭部、頸部、背部、肢體，2度灼傷40%、腳部骨折；45歲男性患者燒燙傷，背部、肢體，2度灼傷10%。

據悉，文賀公司董事長李新傑看到未來的環保趨勢，以節能減碳、關懷地球、減少汙染等方向努力，從歐美日進口紙張，利用ISO22000認證的無塵廠房加工，製成全世界最環保的紙杯，是美國加州、洛杉磯很多高科技產業公司愛用的牌子，無形中為台灣賺取不少的外匯。

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