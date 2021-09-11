璨樹北上！北市災害應變中心14時二級開設　估這三區是降雨熱區

▲颱風璨樹逐步北上。（圖／翻攝自中央氣象局官網）

記者蘇晏男／台北報導

因應颱風璨樹逐步逼近北臺灣，台北市長柯文哲11日晨會聽取災害防救辦公室簡報，要求各局處完成整備，嚴陣以待，並指示台北市災害變中心於今下午2時提升為二級開設。另外，由於此次預估文山、南港以及陽明山區將成降雨熱區，柯文哲晚間也將親自前往文山區視察防颱整備情形。



柯文哲提醒，目前看來璨樹影響北部地區最顯著的時段落在12日，雖然當天是週日，不少民眾還是會關心是否會停班停課，所以要求人事處跟新北市、基隆市保持密切聯繫，及早確定及早發布訊息。



北市府指出，根據中央氣象局最新預報資料，北市預計於今11日中午前後進入陸上警戒區域範圍，入夜後風雨將逐漸增強，12日下午到13日清晨是受到璨樹颱風影響最顯著時段。

北市府也說，由於目前各國預測颱風璨樹登陸的機率變小，相對的對北部縣市的威脅變大，因此柯文哲在晨會中要求相關局處務必做好相關整備工作，嚴陣以待，並加強宣導民眾做好防颱準備。



台北市災害應變中心11日下午2時將提升為二級開設，包括消防局、研考會、警察局、工務局、環保局、衛生局、交通局、產業局、民政局、都發局、教育局、觀傳局、媒體事務組、人事處、兵役局等15個單位派員進駐，。



另外，北市災害防救辦公室表示，此次颱風北市降雨的熱區為文山、南港以及陽明山區，因此柯文哲晚間將先前往文山區視察當地防颱準備情形，再轉往市災害應變中心主持工作會議，聽取各局處整備應變作為。