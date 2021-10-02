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到高生育率國家研究少子化？　葉毓蘭批公費留學功效：我存疑

▲▼葉毓蘭批公費培育安排功效存疑。（圖／翻攝葉毓蘭臉書）

▲葉毓蘭批公費培育安排功效存疑。（圖／翻攝葉毓蘭臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

教育部110年公費留學考試簡章於今年6月公布，其中開放了數個至泰國、印尼與菲律賓的名額。國民黨立委葉毓蘭2日批評，公費生到高齡化比例較台灣低的國家研究高齡化議題、到生育率較台灣為高的國家研究少子化議題、到相對低於犯罪率基準的國家研究犯罪學，「這樣的公費培育安排是否能達到功效，我感到存疑」。

葉毓蘭透過臉書質疑，政府要發展新南向國家，自然有必要提出更多人才培養措施，但是這樣有限的10個國家公費生中，卻出現了讓人有點疑惑的學科與研究領域。例如去泰國、印尼、菲律賓學習高齡社會問題以及長期照護，或是研究人口老化或超低生育率問題，此外還有研究犯罪學、犯罪行為、偏差行為，或社會控制等，這些國家本身的處境跟我國的需求相吻合嗎？將寶貴且有限的公費資源用來投入這些領域的目的又是甚麼？

葉毓蘭強調，以高齡化議題來說，根據國發會統計，我國預估到2025年，將進入65歲人口超過20.1%的超高齡社會，高齡人數更高達470萬人。根據世界銀行統計，2020年泰國高齡人口比例為12.96%，印尼僅有6.26%，菲律賓僅有5.51%。相較之下，為何會選擇去高齡化比例低於我國的這些地方學習高齡化社會問題；如果是去高齡化更為嚴重，或是跟高齡化問題處理有實績的國家，諸如日本，乃至北歐等地，學習高齡化問題，是否更能妥善運用有限的公費資源？

葉毓蘭表示，以生育率問題來說，2020年我國每千人的粗出生率僅有7，且已經面對人口負增長問題，2021年人口出生率更是全球倒數第一，相較之下，2019年泰國數值為10.17、印尼為17.75，菲律賓更高達20.17，因此去這些國家學習少子化應對才更有道理。

葉毓蘭認為，最後，以國際常見的犯罪率比較基準的故意殺人犯罪Intentional homicides（每十萬人）來說，泰國3.47件，印尼0.58件，菲律賓9.45件。如果比起東亞與太平洋地區1.4來看，扣除印尼之外也不是特別優異。

葉毓蘭表示，總結來看，我國每年有限的公費名額，是希望為我國培育優良人才，但是如果所學最後對我國助益有限時，這樣的公費培育安排是否能達到功效？「我感到存疑。」

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