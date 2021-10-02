被罵沒用！他把前妻騙回家悶殺　再打給女兒：我殺了你媽…下場曝

▲新竹關西男子狠心悶殺前妻，歷經數月審理，判決結果近日出爐。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳韻如／新竹報導

新竹縣關西鎮3月14日發生一起情殺案件！一名陳姓男子不滿前妻另結新歡，還罵他是「沒用的男人」，竟氣得徒手將前妻勒斃後，再打電話給女兒表示，「殺了你媽」。案經數個月的審理，法官最終依殺人罪嫌判陳男14年徒刑，褫奪公權10年。

回顧案情，62歲的陳男有家暴前科與同為62歲的前妻剛離婚2、3個月，而他因懷疑前妻早已外遇，才跟他離婚，於是藉口將人騙回家後，徒手將前妻勒斃，之後再打給女兒告知，「殺了你媽媽」，接著服下安眠藥，並以水果刀割腕企圖自殺。

陳男事後矢口否認他有殺人動機，辯稱，前妻當時被他勒昏後漏尿，他因採到前妻尿液後滑倒，左腳膝蓋因此壓到前妻脖子的氣管，才造成前妻斷氣，但勒前妻脖子只是為了嚇唬她，是前妻又刺激他，說他是「沒用的男人」，他才用力過猛，將人勒昏。

不過，死者經解剖後，法醫發現，死者兩側頸部肌肉有出血，右頸較左頸明顯，臉部鬱血，右臉部較左臉部明顯，眼結膜有局部點狀出血，符合窒息導致死亡的病理變化，與陳男所述是膝蓋壓到頸部氣管不符。

此外，法官審理時，有不少親友指證，陳男經常與前妻爭吵，因此認定陳男主觀上有殺人犯意，但審酌他沒有前科，且手段與拿刀凌遲致死有別，最終將他依殺人罪嫌判處14年有期徒刑，指奪公權10年。全案可上訴。