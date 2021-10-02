知名夜市「抽獎換寵物」！天竺鼠遭強光照射嚇到發抖　網一見怒了

▲夜市攤商抽獎換寵物，網一見氣炸。（圖／翻攝Dcard）

記者林悅／台南報導

《天竺鼠車車》近來爆紅，除了帶起飼養風潮，網上討論也不斷，但沒想到，台南武聖夜市卻有不肖業者以「抽紅包換寵物」等噱頭來營業，但小動物都被關在空氣不流通的寵物箱中，還用強光照射，導致小動物的狀態不佳，有網友見狀氣得拍照PO網。對此，台南市動保處派員前往稽查，但卻回稱並未發現販售貓狗或保育類動物，因此業者並無違法，但此回應也讓網友炸鍋，憤怒表示要抵制這種攤販。

網友在Dcard社群上上傳照片，並寫下標題，「台南［武聖夜市］抽獎小動物」，文中提及，該業者抽獎兔子、倉鼠、天竺鼠，且日光燈整個照在兔子頭上，籠子也非常不透氣，「裡面兔兔狀況都很不好…這攤好像是新攤販，真的看得很心疼」。

該網友表示，已通知動物社團及動保處，但動保處卻表示非貓狗，沒有辦法規範，只能去現場勸導，「拜託大家抵制這種攤販，照顧環境很糟，那個兔子的籠子根本就是養昆蟲的，很悶又熱到不行，完全沒有食物跟水…倉鼠也是一整群不同種類的關在一起。」

對此，台南動保處組長周駿男表示，9月22日有派動保員到武聖夜市稽查，業者主要販售檢舉人所提的兔子等動物，但並沒有貓狗，無須辦理特定寵物業許可證即可營業，現場也沒有發現保育類動物，動物飼養狀況尚可。

另外，針對業者將飼養箱堆疊的狀況，且還以強光照射，確有違反動保法第5條第2項行為，但第二層以下也被上方飼養箱遮蔽，且業者為夜間營業，則無強光照情況，且小動物關在飼養箱內，兩側都有透氣孔，一箱數量也都是在合理範圍，通風亦可以，尚無明顯違法的情況。

周駿男提到，針對第一層飼養箱的擺設方式，動保員也立刻勸導，改善燈光貼近飼養箱部分，避免小動物因近距離強裝照射而產生不適。

周駿男強調，目前法令只針對貓狗有規定法定空間，像狗狗要5平方公尺，籠高要狗身高的2倍等，其他動物則沒有明確規範，而業者所養的動物其空間並沒有明顯違反常理上合理空間，所以動保員均依法向業者說明宣導可能違反動保法的地方，請其改善，動保處也會持續追蹤，如發現拒不改善，則將依動保法開罰。

不過，對於動保處的回應，網友並不領情，仍氣憤表示，「好過分喔！兔子天竺鼠倉鼠昆蟲們都不算生命嗎？」、「動保法明明就不只有貓狗，什麼叫非貓狗，沒有辦法規範」、「什麼叫做不是貓狗無法管束」。