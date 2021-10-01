小小兒童服裝設計師成果發表　忠孝復興捷運站藝文廊展期一個月

▲ 小小兒童服裝設計師成果發表秀展期一個月。

台北訊

衣世代X京巧 2021小小/兒童服裝設計師成果發表秀，10月1日開始隆重登場，在台北市忠孝復興捷運站藝文廊展期一個月，此展覽紀錄了小朋友們從0開始的服裝設計學習過程，以及服裝設計作品，年齡從5歲的小朋友延伸至成人皆有，是一個連續性的發展過程。

主辦單位表示，這群小朋友們熱愛服裝設計，從0開始學習，透過專屬於兒童的服裝設計學習訓練，落實設計理念、訓練精細動作，在各式年齡的視角中，揮灑屬於自己風格的服裝設計。

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主辦單位說，小朋友們學習服裝設計潛力無限，每一年我們都將這群孩子們的學習成果，聚集分享，記錄著孩子們的學習變化。讓走在服裝設計學習道路上的孩子們，透過專業服裝設計實務的扎實訓練，一步一腳印的累積實力，成果清晰可見，每一分努力皆有所獲。孩子們的努力希望被看見，學習與成長的喜悅與眾好友分享，展覽期間10/1-10/30。與您相約在忠孝復興捷運站藝文廊。

服裝設計創作者介紹：

小小服裝設計師(兒童＆青少年組)：5歲廖宥霆、5歲張恩實、6歲張予璿、7歲劉凡、7歲黃忻蕾、7歲楊環羽、8歲蘇筠軒、8張恩宇、8歲陳可真、8歲陳巧涵、8歲張昱晨、8歲劉禹辰、9歲湯嘉喬、9歲沈詩芸、9歲洪子絜、9歲楊婕甯、10歲林采璇、11歲凃嘉安、12歲呂百珈、12歲王又瞳、13歲劉宜甄、13歲高愷妘、15歲林可瑜、15歲黃宥綸、16歲江威霆、16歲曾亦岑、16歲吳紓庭、16歲李佳倩、17歲劉宸維、17歲郭沛彤….等人。

新秀設計師組：Parsons服裝設計學系范棠棋、蕭彣伃、蘇鈴雅、張琴芬、張皓哲…等。

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