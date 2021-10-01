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美要台積電提交機密　江啟臣批政府：只會護高端不會護神山

▲▼美要求台積電提交機密資料，江啟臣批蔡政府未捍衛護國神山。（圖／翻攝江啟臣臉書）

▲美要求台積電提交機密資料，江啟臣批蔡政府未捍衛護國神山。（圖／翻攝江啟臣臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

美國政府日前要求各大晶片廠商提交機密資料，引起各界議論。國民黨立委江啟臣1日批評，韓國政府出面與美國協商，經濟部長王美花卻訊息沒掌握、態度事不關己「沒有出面捍衛我們的護國神山，根本是過河拆橋」。

江啟臣透過臉書批評，此舉將影響企業經營、重創企業競爭力。但王美花竟說「要看企業，企業自己考量什麼資訊會公開，以及什麼資訊不公開，但目前細節如何還不清楚」，不只訊息沒掌握，態度看來更是事不關己，挨轟後也只透過新聞稿表示「業者有需求時，會適時給予協助」；另外身為台積電大股東的國發基金官派董事龔明鑫，同時是國發會主委，在面對立委逼問後才致電台積電了解狀況，但也只確認美方要求並非強制性，台積電也表達不會透漏商業機密資訊。

江啟臣強調，反觀韓國政府不只是已經掌握訊息，南韓產業通商資源部交涉本部部長呂翰九更主動表示，政府將出面持續與美方協商，盡量減少損失。過去韓國政府不只用晶片換疫苗，為了莫德納疫苗延遲交貨影響到國人接種，直接派出政府官員赴美交涉，成功催貨甚至提前交付，他質問，「蔡政府除了護高端，還為我們做了什麼？」

江啟臣表示，當美國、德國、日本缺晶片向我國求援，政府就要台積電配合，台積電也二話不說提供協助；政府採購疫苗失策，造成國內疫苗短缺的窘境，台積電也跳出來捐贈疫苗，但是當台積電遇到美方的不正當要求，卻沒有出面公開向美方呼籲或要求協商，捍衛我們的護國神山，根本是過河拆橋。

江啟臣質疑，美方現在雖說企業可以「自願」提交，但同時也說了不提交會有「工具」處理，更祭出「國防生產法」，看來已非企業能否自主提交資訊內容，當營業秘密被揭露，等於企業競爭核心被掌握，如何在商業市場與人競爭，恐怕連企業生存都有問題。台積電為了台灣出錢出力，但蔡政府只有無情無義的對待，放任美國對台積電予取予求，政府不能有效保護國家重要產業，無法做本土企業在海外打拚的後盾，放任其自生自滅，這樣的政府還有什麼存在的價值？

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