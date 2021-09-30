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未婚妻回高雄…副機師「居檢偷吃空姐」毀6年情　道歉信內容曝光

 

記者鄒鎮宇／綜合報導

中華航空一名林姓副機師8月居家檢的期間多次違反規定，除了帶朋友到家中群聚之外，還在有未婚妻的情況下，帶著一名長榮空姐回家過夜，經檢舉讓事件曝光後，火速被華航記過處分停飛。對此，林姓副機師也發文對交往6年多的未婚妻道歉，並坦承早在2019年就已經出軌。

林姓副機師在8月的居家檢疫期間多次違規離開住家，並於18日萬間帶著一名空姐回家，19日早上一起搭乘電梯外出離開，且兩人也毫不避諱的牽手、揉肩，種種行為都被監視器錄下，經爆料後讓案情曝光，更讓同個社區的住戶不滿。

▲▼未婚妻回高雄…副機師「居檢偷吃空姐」毀6年感情　道歉信內容曝光。（圖／東森新聞）

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▲▼林姓副機師趁未婚妻回高雄娘家，帶著空姐回住宿過夜。（圖／東森新聞）

▲▼未婚妻回高雄…副機師「居檢偷吃空姐」毀6年感情　道歉信內容曝光。（圖／東森新聞）

林姓副機師事後被華航懲處，一大過二小過及停飛，無限期取消其空勤資格。據《中時新聞網》報導，林男也寫下道歉信，表示自己與未婚妻從2015年5月開始交往，因事件曝光而在今年9月分手，自己葬送了這段6年4個月的感情。

他坦承，他2019年7月開始劈腿，獨自搬離與未婚妻的住所，並在今年3月訂婚宴客後，仍跟曖昧對象出軌聯絡，又於8月居家檢疫時期、未婚妻回高雄娘家時，多次帶這名空姐回家過夜。

「我真的做錯了」，林姓副機師表示，他傷害了愛他的未婚妻，也傷害即將成立的家庭，把婚姻當成兒戲般自私自利又荒唐的行為，真的對未婚妻感到很抱歉，「對不起，也很對不起愛我們的家人和朋友」。

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