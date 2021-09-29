紅燈90秒照到快瞎！他大罵「打鳥燈」害人　釣出受害者集體怒了

▲紅燈90秒照到快瞎，他怒「打鳥燈」釣出大量受害者。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團「爆怨公社」表示，他日前晚上開車出門，在等紅綠燈的時候，對向車道有一輛休旅車竟然是「打鳥燈」，強烈的白光讓他非常不適，直呼「停個紅燈眼都快瞎了」，貼文一出立刻引發眾多網友共鳴。

原PO在爆怨公社說，他日前晚上開車出門，在等紅綠燈的時候，對面休旅車的車頭燈竟然是「打鳥燈」，直接往他的眼鏡直射強烈的白光，讓他大罵「停個紅燈90多秒，眼睛都快瞎了」。

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他感嘆，感覺路上越來越多打鳥燈了，不只汽車，連許多機車也是，只要是白色LED的，都又高又亮又遠，「也許他們車出原廠就是這樣設計，也可能是打遠燈，但不論如何就只能算我們倒楣嗎」、「可以檢舉嗎，還是都無法可管？」

貼文一出立刻引發眾多網友共鳴，有人說「有很多休旅車車身高，大燈角度又不調，各種打鳥」、「今天也被閃到，看不到前面路況，超危險」、「有些車真的會讓你2、3秒看不見，真的很危險」、「真的不誇張，開車出門一趟，眼睛都快瞎了」。

也有人說「很多都是沒有調整高度，因為台灣驗車合規的高度，就是會打鳥」、「很多原廠出來就已經是這樣了，要調燈具」、「很多原廠車的頭燈就是打鳥燈，不用改，直接開燈，就能閃瞎人家眼睛」。

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