PCB大廠女員工控領班「肘觸胸摸手腳狂性騷」　抱怨申訴反被開除

▲女員工（左）指控長期遭領班性騷擾，不僅到精神科求診，向公司申訴也被冷處理。（圖經變色處理／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹某知名PCB大廠，驚傳女員工遭性騷擾事件；這名女員工控訴工廠領班長期以言語、肢體動作性騷擾，害她不僅需到精神科就診，向公司申訴也被冷處理，公司最後還以「嚴重違反工作規則」將她開除。縣府勞工處表示，已交由就業歧視評議委員會調查評議，後續將再做處置。

女員工向媒體指控，自己從2020年底進入公司後，自己所屬部門主管就常常不經意以手肘觸碰她的胸部、摸她手或腳，有時還會做出往前頂的猥褻動作。她為了工作敢怒不敢言，上班8個月來，除遭肢體騷擾外，也被言語性暗示侵犯，痛苦到只能向精神科求助。

女員工指出，她曾向公司申訴此事，但領班矢口否認性騷擾，公司竟不同意雙方進行對質；她一時氣憤下，曾用情緒性字眼向其他同事抱怨，「明明自己是被害人」，但公司得知她的抱怨內容後卻以「嚴重違反工作規則」將她開除。

公司則方面表示，對於女員工申訴一事，已經交由新竹縣勞工處性別評議委員會調查，現在不方便回應此事，一切交由縣府調查中。而縣府勞工處強調，針對這起性騷擾事件，也已經啟動性評會，若查出業者方面有違反《性別工作平等法》，將處以10萬以上、50萬以下的罰鍰。

▲▼女員工已向當地派出所報案；公司則以「嚴重違反工作規則」將她開除，並寄出存證信函。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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