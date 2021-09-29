檢警逼他保管「2噸K毒原料」　4年600萬租金全都不付　

▲阿義當二房東因不察而分租倉庫給毒犯，又被檢方強迫保管K毒原料4年，損失數百萬元，司法機關竟置之不理。（圖／翻攝臉書）

圖、文／CTWANT

調查局調查官徐宿良監守自盜毒品、狠賺1.6億，監察院介入調查，司法機關贓證物保管能力與操守備受民眾質疑，離譜的是，司法院及法務部所屬的審檢機關處理毒贓物的作法，竟是自掃門前雪、不管百姓死活，本刊調查，審檢機關自9年前就要求一位民眾代為保管含有劇毒、近2公噸的愷他命毒原料，時間長達4年，還摳門到連一毛租金也不付！

2012年6月1日是「阿義（化名）」永難忘記的日子，就在半個月前，他和公司承租桃園一間倉庫，租期3年、月租11萬元，因為倉庫內還有空間，所以當起二房東，把一部分隔間租給王姓男子，租期一年，每月租金4萬元，看著王男等人穿著白色廚師衣服進出搬貨，阿義心想對方應該不會有甚麼問題，每月還能貼補一下房租，沒想到竟是他的噩夢。

4個月後，大批警方找上門來，指控阿義的房客堆置倉庫內的化學原料，竟是三級毒品愷他命的原料溴水和甲胺共近2公噸，阿義當場傻眼，沒想到經營塑膠生意多年的他，竟看走眼了，被經常穿著廚師制服運送密封桶罐的房客給騙了，但問題來了，堆積如山的愷他命原料檢警單位竟然不肯運走。

檢警的作法是「責付」阿義保管，還要他簽收「代保管單」，講白了，就是命令阿義無償保管這些劇毒原料，阿義自認「識房客不明」，摸摸鼻子吞了下去，以為司法機關很快就會搬走，沒想到左等右等，一直沒人來處理，2013年7月、12月間，他分別向桃園警方和桃園地院聲請移轉這批毒品，結果還是沒人理他，四處陳情也沒用！

▲毒品原料含劇毒、具揮發性，長期堆置不僅會腐蝕倉儲設備，還會嚴重影響人體健康。（圖／監察院提供，非本案K毒原料）

由於這2公噸的毒品原料含有劇毒，日積月累堆疊倉庫，已嚴重腐蝕倉儲貨架、鐵窗、鐵皮屋頂，且嗆鼻的臭味，不但汙染倉庫其他物品，也嚴重傷害員工的身心健康，更慘的是，毒販每月的房租也算在他頭上，房東甚至還告阿義，要求賠償倉庫修繕費和律師費！阿義被逼得提起行政訴訟，要求院檢等司法機關償還他代繳的租金，不料行政法院竟判他敗訴確定！

由於院檢拒不處理，當初又跟檢警簽了「代保管單」，啞巴吃黃蓮的阿義含淚從2015年起，跟房東續約承租倉庫3年，存放這批毒原料，阿義再提行政訴訟，要求桃園地檢署處理，並償還他每月4萬元的「毒品房租」，結果又被駁回確定。

悲情的阿義在律師協助下變更訴訟策略，改主張桃檢應賠償保管毒物原料的損害，終獲最高行政法院支持，發回台北高等行政法院，要求盡速重查，不少法界人士認為，阿義的委屈和波折，應該很快會告一段落。

對此，阿義透過電話回應時，一直拜託記者不要報導。他說，雖然法院要求重查，但檢方還是要上訴，後續都交由律師處理，整件事害他平白多支出了600多萬元，希望早日落幕。

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