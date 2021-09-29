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北藝中心爆弊端！電扶梯藏危機　新工處遭控胡亂驗收放水

北藝中心現場仍有不少廠商正在趕工，希望能趕上試營運的時間。

▲北藝中心現場仍有不少廠商正在趕工，希望能趕上試營運的時間。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北表演藝術中心電扶梯工程驚爆驗收放水！負責雙北捷運電扶梯安檢作業的「台灣通力」公司，4年前被本刊踢爆雇用無照技師維修、偽造安檢單，遭北市府予以停權處分，連帶原由該公司負責的台北表演藝術中心電扶梯工程，也因此另行發包給其他廠商施作。

但眼看北藝中心開幕在即，如今卻爆出接手廠商不僅假造施工日誌、擅改零件規格、不依工法施工，就連電梯防火門驗證也已過期，但新工處卻通通准予過關，因而遭投訴人痛批一再拿市民的生命涉險！

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2017年本刊揭露全球知名大廠通力電梯涉維修、安檢造假，置雙北捷運每天約200萬人次的乘客於險境，事後通力公司不僅被北市府停權，連帶也被政府其他單位列為拒絕往來戶；事隔4年，本刊再度接獲爆料，指預計明年7月開幕的台北表演藝術中心，電扶梯工程（含電梯）又再度出現驗收不實的狀況。

知名電梯公司「台灣通力」，4年前因維修、安檢造假遭北市府停權。（翻攝TVBS）

台北表演藝術中心位於北市士林區，占地約2公頃，因其特殊球體造型設計，今年初入選CNN「最令人期待、具顛覆性」的8個建築名單之一，更獲得《時代雜誌》「2021年全球百大最佳地方」肯定，被台北市長柯文哲視為任內的重要政績之一。

不過，北藝中心的施工過程卻是命運多舛，相關工程早於2012年就開始動工，原本預計要在2014年完成主體工程，並且於2015年試營運，卻因為承包商理成營造於2016年倒閉而停工。

後來經北市府新工處、東工處承辦後續事宜，才於2017年將未完成的工程重新開標、繼續施工，只不過原負責該處電扶梯工程的通力公司，因當年造假弊案影響而被排除在標案之外，改由另一家知名大廠訊達公司得標施作。

A先生指控廠商提供給新工處的施工日誌，文件日期和照片時間明顯兜不攏。

但爆料人A先生向本刊指出，新的廠商接手後，不僅出現施工日誌圖文不符、虛偽不實，還購買非原廠零件對原本的電梯進行拼裝，也拿不出原廠證明；防火門的時效也過期，手扶梯未作載重測試等問題，甚至連預算都無端暴增2,000萬元，因此質疑公安出了問題。

廠商施工日誌上填寫當日派工人數為零，附件上卻又有當天現場施工照片。


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