民國馬背上傳奇軍刀　「馬家軍」河西走廊團滅2萬紅西路軍

軍武中心／綜合報導

國共內戰共軍橫掃多數戰場，但一批信奉伊斯蘭教的穆斯林軍隊卻讓他們吃盡苦頭，其中「西北馬家軍」更曾在1937年於河西走廊地區，幾乎團滅2萬多人的中共紅西路軍。網路頻道《譚兵讀武》主講人老譚表示，蔣介石曾在一次演講中讚賞馬家軍的大刀，比機關槍還猛，就連指揮打過「抗美援朝」的彭德懷，也在自傳中提到讓他耿耿於懷的兩次失敗戰爭，都與馬家軍有關。

所謂西北「馬家軍」，老譚表示，這是對民國時期，控制甘肅、青海、寧夏一帶的軍閥統稱，軍隊用人標準是甘肅人、河州人、回族、而且要姓馬（「甘、河、回、馬」），權力轉移採取父死子繼、兄終弟及的方式。所以有「老五馬」、「中五馬」、到了20世紀三、四十年代，「新五馬」指的是青海的馬步芳、馬步青、寧夏的馬鴻逵、馬鴻賓、馬仲英。由於「新五馬」的軍隊有多有少，有時也會依照實力強弱，改說「西北四馬」或「西北三馬」，如果只說「西北二馬」，那就是指「青海王」馬步芳，還有「寧夏王」馬鴻逵，他們之中又以青馬最為剽悍。

老譚說，1936年紅軍「長征」到達陝北，8 月12 日，中共中央與少帥張學良，私下訂了協議，提出打通通往蘇聯的「寧夏戰役計畫」，準備佔領以甘肅蘭州為中心的河西走廊。隨後，以紅四方面軍為主力，紅西路軍2萬1800人在10月下旬渡過黃河，由陳昌浩、徐向前帶領出發。而這條通往新疆的路線，會經過馬步青在河西走廊的地盤。

徐向前在回憶錄中曾說，河西走廊地面平坦，騎兵很好衝鋒，青馬都是先開炮打過，就開始以集團形式猛衝，刀槍並舉，亂喊亂叫，就算受到重傷害，也能進行第二次、第三次、第四次的衝鋒，不肯輕易敗陣。如果西路軍出兵反擊，青馬就快速退卻，把追兵誘惑到空曠地帶，再用騎兵快速反擊包抄。

在這樣不利的情況下，西路軍逐一被分割包圍吃掉，而最後剩下1萬多人於1937年1月底，全部集中在甘肅臨澤縣一個叫做「倪家營子」的43個屯莊裡。同年2月，青海「二馬」馬步芳、馬步青集中7萬人發起總攻，這些青馬的騎兵高舉馬刀，攻勢像潮水般一波接著一波。最後，彈盡糧絕的西路軍全軍覆沒，徐向前和少數人成功脫身。

資深媒體人老譚指出，紅軍最大的問題就是低估馬家軍，特別是青馬的戰鬥力，除了騎兵優異的機動力還有頑強鬥志，都是中國所罕見。當時紅西陸軍白天受阻，要轉移時都改成夜間行軍，但早上還沒來得及挖壕溝或者掩體，馬家軍就已經趕到，展開新一波的攻擊。徐向前曾說，「我方勝利難剿獲，敗即無生還。」這句話便能充分說明馬家軍的可怕。

除了幾乎團滅紅西路軍之外，在國共內戰期間，「青馬」與西北野戰軍打過合水戰役、西府戰役等等，而且出了一位「少年戰神」馬繼援，所以都是取得勝利，至於戰鬥力稍差一點的「寧馬」，相較其他戰區的國軍，也有不俗表現，例如馬鴻奎奉命救援陝北榆林（第二次榆林戰役），派出師長兒子馬敦靜領軍的整編第18師，在一個叫袁大灘的地區遭到西北野戰軍的阻擊，雖然寧馬的戰鬥力不如青馬，共軍又是夜間作戰高手，可是第18師死命硬撐，打到拚刺刀、鐵鍬等等，寧夏第18師增援陝北榆林，途中遇到共軍密集衝鋒，用機關槍掃射沒有用，後來改用大刀砍了過去，共軍反而立即逃跑，這就是出奇不意的神秘性力量。

儘管馬家軍大多是驃悍的回民，從清朝同治回亂開始，就在西北叱吒風雲，還逐漸把勢力擴張到西藏、蒙古、新疆，不過，到了1949年，在解放軍渡江之後，整個局勢已經無法挽回，解放軍在攻下山西太原之後，把楊德志的18、19兵團調往甘肅，配合第一野戰軍（西北野戰軍），一起合攻蘭州。

1949年8月21日拂曉，解放軍用9個團的兵力發起攻擊，守城的馬繼援雖向「寧馬」馬鴻奎求援，但是馬家軍內部本來就有矛盾，所以並未出兵。蘭州陷落之後，象徵西北馬家軍時代的結束，寧夏王馬鴻奎一度來台，但後來赴美。青海王馬步芳，在1950年的時候，以朝覲為名義，舉家及隨從200餘人飛抵沙烏地阿拉伯的麥加，一度擔任駐沙大使。不過，他的兒子馬繼援，則是從西寧飛到香港，然後再來台灣，後來以中將軍銜退役，2001年移居約旦，最後定居沙烏地阿拉伯。

老譚表示，2012年2月27日，馬繼援病逝於沙烏地阿拉伯，大陸外交部還有他的訊息，駐吉達的總領事對「旅沙台胞馬繼援先生」的親屬表示了慰問，而這也說明西北馬家軍的傳奇，徹底落幕了。