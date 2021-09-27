瞄準蘇貞昌　朱立倫上台第一槍「1218公投就是倒閣案」

▲國民黨新任主席朱立倫。（圖／記者許靖騏攝）

記者徐政璿／台北報導

行政院長蘇貞昌認為國民黨新任主席朱立倫回覆中共國家總總書記習近平的祝賀函，不敢表達「民國」，所謂愛台灣的說法都是假的。對此，朱立倫回嗆，蘇貞昌的說法讓人失望，12月18日公投案就是不信任投票，就是倒閣案。

朱立倫表示，蘇貞昌和陸委會「所謂的愛台，就是讓大家吃萊豬；所謂的愛台，就是不給大家疫苗；所謂的愛台，就是不願意發現金好好紓困；所謂的愛台，就是要拿掃帚去造成兩岸的衝突！」

朱立倫還說，國民黨創建中華民國、國民黨是保衛中華民國、國民黨是建設中華民國，國民黨是最愛台灣的政黨，蘇貞昌「出張嘴巴」，只會拿掃帚去對抗對岸，反中、抗中，完全是騙選票。

朱立倫嗆，面對這樣的政黨、內閣，12月18日公投案就是不信任投票，就是倒閣案；從今天起，國民黨不要在去宣傳4個公投案的內容，只要宣傳這是不信任投票、倒閣案，這是對民進黨最大的抗議，要大家都出來投「同意」票。

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