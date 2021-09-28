人妻變「濕濕小慾女」！跟他在第一學府激戰喊：很榮幸　夫秒綠爆

▲人夫抓包妻子外遇，氣得一狀告上法院，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／新店報導

人妻小君（化名）多次讓小王阿宏（化名）留宿在家，還跟阿宏在外大方牽手逛街，更互傳鹹濕對話，內容提及在台大校園內激戰，小君更喊，「無比榮幸，在床上我要當你的濕濕小慾女」等，被丈夫抓包後一狀告上法院，而判決結果也在近日出爐。

人夫提告主張，小君2019年7月間多次讓阿宏留宿在家，甚至還在公館商圈牽手逛街，且還互傳鹹濕對話，內容嚴重侵犯到他的配偶權，讓他氣得對小君提告求償。

對話紀錄中顯示，小君傳訊給阿宏，「我相信你會捨不得把我這個小濕女換掉ㄉ」，而阿宏則表示，「在學校很刺激ㄟ」，小君也開心回道，「而且還是第一學府」，小君不斷示愛，「在路上我要當你的乖乖小女友，在床上我要當你的濕濕小慾女」等。

此外，阿宏還不對追問小君，「請問在台大被上的感覺如何？」小君則回覆，「我感到無比榮幸，每一次的分離，都讓我更期待下次見面的時候，少女心噴發」等。

對此，法官認定2人行為已逾越一般社交行為的不正當往來，侵犯人夫配偶權，且小君開庭時也未到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述，法官最終判小君須賠償丈夫15萬元。全案可上訴。