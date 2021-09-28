機車換電瓶卻沒電　桃園女牽去車行查出恐怖真相

記者陳俊宏／綜合報導

桃園一名倪姓女騎士新買機車發不動，換了電瓶一周後又離奇沒電，找車行徹查才發現，竟被裝了追蹤器，藏得很隱密就在前車殼內，且24小時充電追蹤，讓她嚇得報警。

《東森新聞》報導，倪小姐直呼，「這完全就是侵犯我的隱私，而且連我人去哪都知道，他都可以直接來我家，這樣光明正大在我車子裡面裝東西，那會不會對我家人怎麼樣？」

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▲▼追蹤器被裝在前車殼的小凹槽，直接吃電瓶電力，位置十分隱密。（圖／東森新聞）



倪小姐今年2月從台南搬到桃園，3月買了新機車，平常會跑外送，沒想到9月中機車頻頻沒電，到車行才查出原來被裝車輛追蹤器，且位置就藏在前車殼的小凹槽，只要上方線路正負極接對，直接吃電瓶電力。

機車行老闆表示，通常沒電第一個看電瓶，因客人新換又沒電，全車檢查才發現被放追蹤器，只是這一區幾乎是配線，平常修車根本很少打開，以前也沒碰過這種情況，對方應該是了解電子零件的人。

不過，到底是誰無時無刻要掌握行蹤，是徵信社嗎？倪小姐剛新婚，但跟老公常見面也會通電話，同住家人只有外籍移工跟外婆，全都是女生，家人不可能找徵信社。

會不會被暗戀嗎？由於倪小姐生活單純，才剛搬來桃園，也不太可能。難不成與人結怨？她說，唯一跟人有糾紛的是曾發生兩起車禍，由於家裡沒裝監視器，她也沒證據可以指向是誰。對此，警方已經受理案件，並完成採證，展開後續調查。

▲▼倪小姐嚇得報警。（圖／東森新聞）

