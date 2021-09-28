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老闆尾牙霸氣送新手機！她提離職秒變臉「還來」…奇葩理由網看傻

▲▼尾牙，聚餐，春酒。（示意圖／記者涂含昀攝）

▲有網友在尾牙收到老闆送的手機，事後卻被要求歸還。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

員工們辛苦工作，除了應有的薪資、福利或獎金外，許多公司也會舉辦員工旅遊及尾牙（春酒）慰勞大家。然而，這名網友心酸抱怨，她在今年尾牙幸運得到一支全新手機，並把它轉賣給了朋友，想不到卻是「惡夢的開始」，讓她崩潰上網求問，「大家覺得合理嗎？」引發不小討論。

一名女網友在Dcard發文表示，她去年剛任職一家新公司，而在今年尾牙的時候，老闆特別在頒獎台上頒給她一支全新手機，並透露他都會送手機給秘書使用，讓其他員工都相當羨慕，當時老闆還開玩笑表示，「不要因為收到手機就離職耶！」她也笑笑回覆，「怎麼可能會離職啦！」

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▲台中銀行籲客戶防簡訊詐騙。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲老闆透露都會送手機給秘書，讓其他員工都相當羨慕。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO指出，事後她想說自己的手機並不舊，剛好朋友也想要買這支手機，於是便賣給了朋友，「誰知道這是惡夢的開始…」她提到，老闆之後看她沒在使用新手機，居然就說如果沒有要使用可以歸還，讓她相當錯愕，「之後老闆又說可以賣，但是要賣給同一間公司的員工。我就想說，都已經賣掉了，但既然老闆說可以賣，那應該也不是什麼大事吧。」

然而，主秘書之後卻告知原PO，那是公務機，不能轉賣，讓她聽了更加錯愕，不明白為什麼明明是公務機，卻要用頒獎的方式給她，「而且為什麼一下說可以賣、一下說不行，且從頭到尾老闆也沒說那是公務機。」她也向主秘書表明，手機早就賣了，而且公司也沒白紙黑字、也沒口頭提到這件事情，「這樣到底要算誰的？」

▲▼哭泣,家暴,性侵,女,受害,床上,房間,示意圖。（圖／視覺中國）

▲原PO被告知手機是公務機，不能轉賣，讓她相當錯愕。（示意圖／視覺中國）

原PO近日因為公司體制問題，決定離職，為此還特別詢問勞工局此事，結果得到的回覆是，「如果公司堅持要還回手機，那就要用協調會的方式去調解，若調解不成，公司也有提訴訟的權利。」最後，公司堅持她離職要把手機還回去，讓她相當無奈，「我的立場是我並不想歸還...如果話都能一直改口、那話都給公司說就好了啊？這些話是能隨便說的嗎？」

文章曝光後，許多網友紛紛為原PO抱不平，留言建議，「就調解吧！送出去的東西哪有收回去的道理？可能就是唬你想叫你繼續留著」、「就算公司說是公務機但也提得出有資產編號，是屬於有列管的公司資產，不然實在想不到有什麼理由公司可以這樣要求」、「我覺得有點死皮賴臉，送了就是你的啊，公務機怎麼可能用送的」。

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