唱塔綠班喊「綠畜」　高虹安道歉：未來會更謹言慎行

▲高虹安唱朱學恒改編的「塔綠班之歌」。（圖／翻攝自YouTube／朱學恒的阿宅萬事通事務所）



記者黃巈禾／台北報導

民眾黨立委高虹安唱「塔綠班」之歌，歌詞中還有「綠畜」，引發爭議，她27日透過臉書道歉，並強調未來將更謹言慎行。

高虹安表示，先前一直固定受邀上朱學恒晚間的直播節目，把這視為一種公共傳播的管道，可以用輕鬆方式探討重要議題的平台，可能因為晚上時間比較輕鬆，加上直播中聊天室功能，和網友的互動方式也相當多元，每次直播總會有一些網友許願時間，不管是唱歌、模仿，畢竟是下班後的晚上時間，又在輕鬆氣氛下，「所以我幾乎有求必應」，9月6日那天的直播，如同以往，在最後要下播的前半小時，「主持人和網友留言許願要我唱歌，於是我臨時收到了歌詞，在還沒有時間仔細琢磨文字的情況下，直播現場音樂下 - 123跟著唱」，原本只是直播中的小花絮，僅有直播中網友參與，「未料兩週後朱學恒團隊（未知會我）剪輯該片段成一小時循環播放版本」，上傳至網上後，引起軒然大波。

高虹安指出，有看直播回放的朋友就會知道，臨時應邀唱歌過程中她完全未挾帶任何惡意，也並未有意污辱任何特定人士，所以對於當時的她來說，只是應邀唱一首歌，節目過後也並未再多想，但沒想到後來引發如此大的新聞影響、對立面網友的針鋒相對，甚至還遭來一些網路言論的人身攻擊，這段時間也有許多人士在不理解事情本質、以訛傳訛情況下，對她有許多誤會及攻擊。

高虹安提到，儘管這些風波都將過去，但幾經思考沈澱，身為民意代表、公眾人物，還是必須負責任地對於此次事件表達出對自身的檢討和自省，「本次於直播中一時未察誤用歌詞中之『畜』字，造成社會不必要風波，深感抱歉。從求學到工作各人生階段，我從未使用過不雅字詞侮辱任何人，未來也將更謹言慎行」。

高虹安提及，網路上的言論千百種，其中確實有一些是毫無人性、更無邏輯，甚至口不擇言、甘冒法律風險，發表這些意見的人，當然是各種政黨傾向皆有，他們有時候對自己聲稱支持的政黨或政治人物，造成的負分比加分還多，更不要說是對於公共議題討論空間的扼殺了。

高虹安還說，幾年前有一部影集《新聞急先鋒》，劇中的新聞台就曾將當時一度在美國共和黨內蔚為風潮的「茶黨運動」，稱為「美國塔利班」，雖然劇中的主播和新聞台也承受許多壓力與衝擊，但電視機前絕大多數的觀眾也都能理解，這個形容詞並非針對「全部」共和黨支持者，也不是在惡用穆斯林標籤，而是針對少數特別極端、特別不理性、特別民粹的群體，因為他們的言行確實正在毀滅我們所珍視的，幾十年來逐步建立的自由民主的公民社會。