法官拿證物敲自己頭「鐵棒確實堅硬，頭很痛」認定凶器　法界熱議

▲桃園地院一名法官拿作為證物的鐵棒敲自己的頭後，認定其為凶器。（示意圖，pexels）



圖文／鏡週刊

桃園地院法官曾雨明在審理一件竊盜案時，將被告余勝義行竊時拿的鐵棒，拿來敲自己的頭，並在判決書上寫到，「鐵棒確實堅硬，頭頂很痛」，此一判決也在法界引發熱議，曾雨明法官最後認定被告行竊時拿的鐵棒是凶器，依加重竊盜罪判被告6個月，可易科罰金。

曾雨明法官的敲頭之舉，在法界引發熱議，這判決在臉書上流傳，不少人對此討論，有人司法官提及：「如果被告持槍呢？法官自開一槍嗎？」也有人說，敲頭時的髮量多少會影響痛的感覺嗎？

本刊調查，這件竊盜案被告余男在去年5月行竊時，是以自製鐵棒連結彈簧，到挾娃娃機撈勾物品，又以工具撬開門鎖，偷走模型機、耳機及喇叭等物品，桃園地檢署認為余男涉及《刑法》第321條第1項第2款加重竊盜罪中的越門竊盜罪，因此將余男起訴。

余男行竊時持的鐵棒連結彈簧，檢察官認為並不是凶器，桃園地院法官曾雨明審理時，不認同檢察官此見解，因此自行勘驗，他在判決書寫著：「鐵棒1支之材質為堅硬之鐵質，經丈量約為51.5公分，經法官自行以該鐵棒敲擊己之頭頂乙下，雖敲擊力道未很重，然仍發現該鐵棒確屬堅硬，頭頂很痛。」據此認定這鐵棒是凶器。

法官判決時因此變更檢察官的起訴法條，認定余男涉及的是《刑法》第321條第1項第3款加重竊盜罪中的攜帶兇器竊盜罪，而不是檢察官認定的同條項第2款越門竊盜，但不論是第2款或第3款刑責都一樣，可以判6個月以上5年以下有期徒刑。



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