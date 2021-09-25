　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

法官拿證物敲自己頭「鐵棒確實堅硬，頭很痛」認定凶器　法界熱議

法官拿證物鐵棒敲自己頭還寫判決書「很痛」　認定凶器原因曝光

▲桃園地院一名法官拿作為證物的鐵棒敲自己的頭後，認定其為凶器。（示意圖，pexels）

圖文／鏡週刊

桃園地院法官曾雨明在審理一件竊盜案時，將被告余勝義行竊時拿的鐵棒，拿來敲自己的頭，並在判決書上寫到，「鐵棒確實堅硬，頭頂很痛」，此一判決也在法界引發熱議，曾雨明法官最後認定被告行竊時拿的鐵棒是凶器，依加重竊盜罪判被告6個月，可易科罰金。

曾雨明法官的敲頭之舉，在法界引發熱議，這判決在臉書上流傳，不少人對此討論，有人司法官提及：「如果被告持槍呢？法官自開一槍嗎？」也有人說，敲頭時的髮量多少會影響痛的感覺嗎？

本刊調查，這件竊盜案被告余男在去年5月行竊時，是以自製鐵棒連結彈簧，到挾娃娃機撈勾物品，又以工具撬開門鎖，偷走模型機、耳機及喇叭等物品，桃園地檢署認為余男涉及《刑法》第321條第1項第2款加重竊盜罪中的越門竊盜罪，因此將余男起訴。

余男行竊時持的鐵棒連結彈簧，檢察官認為並不是凶器，桃園地院法官曾雨明審理時，不認同檢察官此見解，因此自行勘驗，他在判決書寫著：「鐵棒1支之材質為堅硬之鐵質，經丈量約為51.5公分，經法官自行以該鐵棒敲擊己之頭頂乙下，雖敲擊力道未很重，然仍發現該鐵棒確屬堅硬，頭頂很痛。」據此認定這鐵棒是凶器。

法官判決時因此變更檢察官的起訴法條，認定余男涉及的是《刑法》第321條第1項第3款加重竊盜罪中的攜帶兇器竊盜罪，而不是檢察官認定的同條項第2款越門竊盜，但不論是第2款或第3款刑責都一樣，可以判6個月以上5年以下有期徒刑。

法官拿證物鐵棒敲自己頭還寫判決書「很痛」　認定凶器原因曝光

 


更多鏡週刊報導
榮福交易案涉賤賣　台苯4董事告發董座林文淵涉背信
張亞中掀亡黨感四起！　蔣萬安、許淑華等藍委出面救朱立倫
合約糾紛纏訟1年半　「小清新」文姿云告贏前經紀人獲賠35萬元

►3大「狗公園」讓毛小孩爽翻天

ET快訊
26歲女星透視裝只貼胸貼　「不自然雙球」網全看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南小黃攔腰撞特斯拉！車頭全毀要修50萬元　影片曝光網傻了

法官拿證物敲自己頭「鐵棒確實堅硬，頭很痛」認定凶器　法界熱議

騎電動滑板車慘摔「酒測值超標」　醉男公共危險罪慘罰12萬

桃園觀音「化工廠火警」84消防員急滅火　現場持續警戒中

快訊／高鐵收「炸彈恐嚇信」　警方證實受理

快訊／「恐怖保母」凌虐4歲童！剪破下體滾水淋腳　今晚抓到人了

高雄廂型車送6長腿妹進民宅　警上門見23人藏屋內

農委會官員又爆涉貪收賄　副工程司「審查使用地目」撈金

高雄愛河又見女子溺水　24小時內連2起！救起已無呼吸心跳

苗栗工廠恐怖事故「男員工遭炸飛亡」　竟是空壓機風管爆開奪命

直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

危雞四伏！「三寶過馬路」險遭輾　縮車底發抖...見車停尖叫逃路邊

駕駛依動線左轉「遭直行車爬上」　對方騰空飛起！網喊：請看標線

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

月球別跑啊！中秋節模型「罷工」　馬路上失控狂滾...陸2男賣力猛追

比熊叼米奇現身「全家人嚇壞」僅阿嬤開心讚：好棒！給你拍手

女直播途中稱讚自家加菲貓可愛　下秒撕破窗簾拆台...還秀不屑臉

台南小黃攔腰撞特斯拉！車頭全毀要修50萬元　影片曝光網傻了

法官拿證物敲自己頭「鐵棒確實堅硬，頭很痛」認定凶器　法界熱議

騎電動滑板車慘摔「酒測值超標」　醉男公共危險罪慘罰12萬

桃園觀音「化工廠火警」84消防員急滅火　現場持續警戒中

快訊／高鐵收「炸彈恐嚇信」　警方證實受理

快訊／「恐怖保母」凌虐4歲童！剪破下體滾水淋腳　今晚抓到人了

高雄廂型車送6長腿妹進民宅　警上門見23人藏屋內

農委會官員又爆涉貪收賄　副工程司「審查使用地目」撈金

高雄愛河又見女子溺水　24小時內連2起！救起已無呼吸心跳

苗栗工廠恐怖事故「男員工遭炸飛亡」　竟是空壓機風管爆開奪命

台南小黃攔腰撞特斯拉！車頭全毀要修50萬元　影片曝光網傻了

張亞中「護衛隊」首度曝光！青天白日臂章+黑手套　一路開道

成田機場「罕見奇景」有烏龜在爬！跑道急封閉　全日空樂：好預兆

澳洲片面撕毀12艘潛艦「世紀合約」　法國近2兆帳單準備寄出

信用卡推5000元回饋！網一查驚覺「就是五倍券」爆氣：感覺被騙

法官拿證物敲自己頭「鐵棒確實堅硬，頭很痛」認定凶器　法界熱議

騎電動滑板車慘摔「酒測值超標」　醉男公共危險罪慘罰12萬

印度神童現身！最新預言「天有異象」衝擊中國　下波災難震驚世界

報關業被重罰嚴查！超過2000海外包裹全卡關　在倉庫堆成小山

前立委黃適卓母逝　臉書Po老照片憶「心中永遠美麗的母親…」

等不了3秒！馬麻要求握手牠不理 法鬥聽「關鍵字」竟秒動作笑翻網

社會熱門新聞

前男友「運動片」外流Dcard！女大生見標題崩潰

高雄26歲新婚警「酒駕自撞」命危　妻子衝醫院淚崩

男按鈴20分鐘妻才開門　馬桶驚見「綠光」

高雄廂型車送6長腿妹進民宅　警上門見23人藏屋內

恐怖保母凌虐4歲童　今晚落網

獨／龜殼花阻冤枉路　捷克「跑山獸」尋獲山友遺體哭了

快訊／高鐵收「炸彈恐嚇信」　警方證實受理

苗栗工廠恐怖事故　男員工遭炸飛身亡

「豐年果糖」童星遭撞亡！肇事駕駛判刑6月

「剪破4歲童下體」惡保母黑歷史曝

「台科大小姐」投資虛擬幣挖礦　30歲生日隔天她選擇離世

即／26歲新婚刑警酒駕命危　竟是和長官開喝

即／桃園觀音化工廠火警　45消防員緊急出動

小貨車垂直違停成2／3路霸　騎士閃不過自撞亡

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

阿Ken突宣布：可以結婚了　「視訊親吻照曝光」

蒲公英大轉彎大雨彈襲！半台灣變天

印度神童預言　這一次講中股災

好市多蝦仁「比手掌大」　養蝦戶揭真相：我不會吃

澎恰恰「棄連千毅」改上她直播！

油輪船頭掛屍入港　船員不知曾發生撞擊

開箱i13 Pro Max天峰藍見「致命瑕疵」崩潰：品管超差

一張圖看紙本五倍券攻略　鐵粉崩潰

媽嫌醫院人工授精太貴！自學一次就中

黑猩猩突趴下口交　父母尷尬抱孩逃

前男友「運動片」外流Dcard！女大生見標題崩潰

26歲女星透視裝只貼胸貼！　「不自然雙球」網看傻

高雄26歲新婚警「酒駕自撞」命危　妻子衝醫院淚崩

「蔡依林恩師」被親哥強行關進養護院

正妹YouTuber「70萬IG被檢舉到消失」

更多

最夯影音

更多
直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過
狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

危雞四伏！「三寶過馬路」險遭輾　縮車底發抖...見車停尖叫逃路邊

危雞四伏！「三寶過馬路」險遭輾　縮車底發抖...見車停尖叫逃路邊

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面