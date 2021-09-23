新北2女學生接種BNT後送醫　無大礙已返家休息

記者黃巈禾／新北報導

新北市22日展開BNT疫苗校園接種，有3364人接種；23日截至下午2時則有2萬8700人接種。新北市政府表示，23日有兩校回報各有一名國中女學生出現身體不適，送醫後無大礙，已返家休息。

▲學生施打BNT疫苗，於觀察區休息，圖為示意圖。（圖／記者林敬旻攝）



新北市長侯友宜23日在疫情說明記者會表示，昨天是校園BNT疫苗接種第一天，有兩個學校施打，預計施打的學生人數有3404人，實劑施打學生數3364人，施打率98.8%，這裡面特別採取施打完後線上教學，這是為了讓充分掌握孩子健康情形，也能夠在家以減少上下學奔波，讓孩子好好在家，減少勞累跟學習。

侯友宜指出，共有3576人進行2日的線上教學，9月23日請疫苗假人數僅26人，請疫苗假比率0.7%，比率很低，還不到1%，代表線上教學的同學們仍願意一面學習一面注意身體健康，與學校保持密切配合。

侯友宜提到，疫苗接種後不適症狀約占3成，輕微不適症狀有998人，（注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痛、畏寒、關節痛）；發燒大於38度有19人；發生呼吸困難、氣喘暈眩、心跳加速、全身紅疹則等不良反應有20人；就醫人數0人。

教育局長張明文說明，23日施打共有29校，接種學生約2萬8700人，昨天施打完後，請疫苗假人數為26，佔0.7％。到今天下午兩點為止，有兩校回報各有一名國中女學生出現身體不適，送醫檢查經醫師評估後，目前皆無大礙，已經返家休息。

▲新北市校園BNT疫苗接種情形。（圖／新北市政府提供，下同）

