2義交遭拖行畫面曝！扯男硬闖施工路段　事後喊冤：我看也沒在幹嘛

記者吳奕靖、陳韻如／高雄報導

高雄33歲竺姓男子今(10日)凌晨5時許騎車上班，行經凱旋四路時，不顧該路段正在施工封閉，以及義交管制，竟猛催油門硬闖，現場2名義交見狀立即伸手阻擋，沒想到竟慘遭拖行，造成2人全身多處擦挫傷，其中男義交傷勢較為嚴重，耳朵受有撕裂傷，而當下的路口監視器畫面隨之曝光。

▲▼竺男硬闖施工路段，不顧義交攔阻竟騎車拖行。（圖／記者吳奕靖翻攝）

透過畫面可以看到，當時施工路段已擺放三角錐封閉道路，但竺男卻騎車從三角錐間的縫隙硬闖，現場55歲鄭姓男義交及47歲石姓女義交見狀擔心竺男發生意外，遂立即伸手阻擋，沒想到竺男竟猛催油門要強行通過，兩名義消當場被拖行數公尺。

兩名義消遭拖行後，全身受到多處擦挫傷，其中鄭男手腳擦傷、耳部撕裂傷，傷勢較為嚴重，警消獲報到場將2人送醫救治，所幸並無大礙。

▲▼警方到場後，竺男稱，他看現場也沒在幹嘛，所以才決定通行。（圖／記者吳奕靖翻攝）

初步了解，竺男當時騎車正準備上班，而他在面對警方詢問時，還不斷喊冤，「我看這邊也沒有在幹嘛，所以才想通過」，且當時是對方很用力壓他，警方後續也將他帶回調查，全案依涉嫌妨害公務、傷害罪移請高雄地檢署偵辦。