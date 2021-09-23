蘇貞昌：本土疫情趨穩　盼朝野支持1600億紓困振興預算案

▲行政院長蘇貞昌今將赴立法院報告紓困追加預算案。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

振興五倍券即將上路，但民眾黨團等在野黨仍持續倡議「發現金」主張。立法院23日續邀行政院長蘇貞昌報告紓困振興追加預算案，蘇貞昌在書面報告中指出，該預算案規模達1600億元，主要包括189億元防治經費和1411億元紓困經費，並指目前台灣疫情狀況趨穩，已可進入振興階段，帶動消費提振內需。

立法院今天邀請蘇貞昌及相關部會首長列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」。

蘇貞昌在書面報告表示，台灣全體國人團結防疫，疫情已從今年5、6月最嚴峻時期漸趨穩定，政府針對受衝擊產業提出「紓困4.0」及再精進方案，截至目前為止，紓困發現金部分已有近950萬人受惠，發放近1660億元。

蘇貞昌表示，目前已經連續25天本土確診維持在個位數，甚至還有好幾天「+0」，疫情已相對平穩，開始進入振興階段，政府提出「振興五倍券」及加碼措施，盼帶動消費並提振內需，並將原本民眾需要自行支付的1000元由政府吸收，讓2300多萬國人都能受惠。

針對昨天開始開放綁定的數位五倍券，蘇貞昌說，今年提供「共同綁定」功能，並設計「識別標章」讓店家辨識，各部會同時推出1300萬份、8大類振興加碼，要讓五倍券發揮「好領、好用、好刺激」的效果。

蘇貞昌說明，先前立法院已審議通過6794億元特別預算，截至今年8月底，累計執行5026億元，佔5387億元的93%；本此追加預算案歲出共編列1600億元，財源規劃以舉借債務支應，主要包括189億元防治經費及1411億元紓困振興經費，盼獲朝野立委支持。