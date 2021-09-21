遭朱立倫抹紅！張亞中反批斷章取義、兩岸論述蒼白　要求公開談話

▲張亞中。（資料照／記者黃克翔攝）



記者黃巈禾／台北報導

針對國民黨主席候選人朱立倫指控為紅統，候選人張亞中21日批評朱立倫斷章取義，說有看他的書，但提出的問題非常膚淺，顯示兩岸論述蒼白，他願跟朱立倫進行一對一電視談話，釐清疑慮。

張亞中表示，民進黨最喜歡去扣別人帽子，譬如批評別人是紅統、賣台、搞分裂，這都是民進黨長時間習以為常的手段，因此，當競爭對手說他是紅統、讓黨內分裂，在這個情況下必須提出更有效的說詞，若沒有一個更好的說詞，的確會被外界認為這種做法不只顯示對政策不了解，且對自己朋友惡意攻擊，對黨的團結以及黨的形象絕對是不好的事情。

對於被朱立倫說紅統，張亞中指出，相信朱立倫說看過他的書千百遍，「但我從他的發言可以看得出來，他真的是斷章取義，或者是他的助理抄了幾段話給他，他完全不了解上下文的意涵，他也不了解我提出一些主張的用之良苦」，希望朱立倫對兩岸關係有點深入了解，「因為他所提出的問題，的確是非常的膚淺，可以顯示他兩岸的論述實在是非常的蒼白」。

張亞中強調，不知道為什麼朱立倫一直說他紅統、搞分裂、走極端，這段時間一直回答朱立倫的問題，對朱立倫沒任何私人攻擊，也沒有扣朱立倫帽子，「如果朱前主席願意的話呢，我希望電視台安排，我可以跟他來一次當面一對一對話，我覺得他可以把所有對我政策的疑慮，我很樂意一一跟他做一些解說，也讓社會了解到底誰的主張才是真正對中國國民黨更好」。