台中「抱嬰怪男」找到了！他稱想互動…家屬派出所內頻道歉

▲警方將持續加強該地區巡邏，防止類似情形發生。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中潭子32歲王姓婦人18日上午8時許前往復興路二段一處市場買菜，1名陌生男子突騎腳踏車衝向她欲抱走嬰兒車內的3歲女兒，男子經王女喝止才離開；經警方調閱監視器鎖定男子身分追查，19日下午在男子住處將他查獲到案，男子稱看到小朋友覺得可愛想互動，並無其他意圖，警方當場向他約制告誡，後續將依強制罪嫌函送台中地檢署偵辦。

王姓婦人於臉書PO文指出，她昨日上午至法雨寺對面菜攤買菜，1名陌生男子趁她轉頭問價錢時，騎腳踏車衝過去一把抱住她坐在嬰兒車內的3歲女兒，她大喊，男子隨即逃跑至30公尺遠處觀望，隨後報警處理，她提醒附近帶年幼子女的民眾須注意安全。

台中市大雅警分局表示，接獲通報後立即調閱附近監視器，鎖定1名68歲林姓男子，今日下午5時許在其潭子區住處將他查獲到案，林男辯稱看小朋友可愛想互動，無其他意圖，訊後依強制罪嫌函送。

據了解，雙方至派出所製作筆錄後，林男及家屬向王女頻頻道歉，王女接受；王女事後也於臉書PO文表示，對方的家人已真誠向她解釋狀況，並會與林男做溝通，非常感謝員警的努力。警方強調，潭子所將持續加強該地區巡邏，防止類似情形發生，為轄區居民提供更安心的環境。

▲王女事後感謝警方幫忙。（圖／截取自臉書）

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