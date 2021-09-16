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25歲首富「2億迎娶女星」賠光百億家產落跑　法院懸賞9千萬追人

▲▼山西前首富敗光家產落跑。（圖／翻攝自微博）

▲他曾高調迎娶女明星車曉。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸海鑫鋼鐵集團前董事長、山西前首富李兆會，欠下巨額債務近10億元人民幣，如今下落不明。15日，他被上海市第一中級人民法院懸賞尋人，最高可獲約2,160萬元人民幣（約新台幣9,288萬元）。李兆會曾在25歲時，登上山西首富寶座，更耗資5000萬人民幣（約新台幣2億元）高調迎娶女明星。不過，這場婚姻只僅僅維持了1年多。

據《新京報》報導，債主企業之一的美錦能源對李兆會及其妹妹的公司海博鑫會，提出超過2.16億元（人民幣，下同）的求償金額和利息。

上海一中法院15日發出最新公告，將懸賞李兆會1年，只要提供李兆會下落並成功找到者，美錦能源會提供10萬獎金。此外，若能提供有效，且法院尚未掌握的被執行人名下財產線索，執行也到位的話，美錦能源會提供10%給予獎勵，換句話說，舉報者最高可拿到約2,160萬的賞金。

李兆會出生於1981年，曾是山西省最年輕的首富，2003年在其父遭槍殺後倉促接班，2008年以125億元（約新台幣537.5億元）的身價，登上山西首富寶座年僅25歲，之後還高調迎娶女星車曉，一度占據大陸媒體版面。

▲▼山西前首富敗光家產落跑。（圖／翻攝自微博）

▲山西前首富敗光家產落跑。（圖／翻攝自微博）

李兆會從山西最年輕首富到海鑫破產成為「負翁」，14年間大起大落。李兆會因其妹妹李兆霞旗下的海博鑫惠向銀行貸款2億元超出年限，而李兆會以名下兩家公司為其擔保，卻未能償還欠款，被上海市第一人民法院依法限制出境。

不僅如此，他還迷上炒股，多次投資失利，並拖欠員工薪資。2014年，海鑫鋼鐵全面停產。

據不完全統計，李兆會所欠債務近10億元，名下的主要房產都已遭法院拍賣。運城、上海及寧波多地法院確認，李兆會名下已無可執行財產，這也使得李兆會的債務問題一直沒有被解決。

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