龍劭華國中青澀照曝　「11歲當送報生」薪水供養父

記者陳俊宏／綜合報導

金鐘視帝龍劭華猝逝，享壽68歲，而他是台中龍井人。從小看龍劭華長大的鄰居透露，他學生時期曾當送報生，送完報紙就到學校上課，微薄薪資部分還得給養父。

龍劭華14日猝逝高雄八五大樓日租套房，震驚演藝圈。15日遺體車抵達台北一殯，終於回家了，遺孀捧香、兒子捧牌位，一路陪同在側。

《東森新聞》回到龍劭華小時候跟著養父生活地方，龍井國中成績單上，他的照片青澀模樣，過了半世紀，老師林成貴都還記得聽聞過，他曾遭養父關進雞籠，「一個多月沒到學校，這個小孩這麼乖，我捨不得。」

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▼龍劭華國中時的青澀模樣。（圖／民眾提供）



▼龍劭華的國中老師林成貴。（圖／民眾提供）



龍劭華出生後遭父母遺棄，後來養父母離婚，兒時十多年時光都和養父居住在龍井，他生活一度無依靠。80多歲老婆婆鄰居說，他從小自力救濟，才11、12歲，每天清晨5、6時就早起送報紙賺錢，並趕在8時多送完進學校上課，微薄薪資部分還得給養父。

龍劭華養父管理自來水廠，忙於工作，讓他還得跟著幫忙；他也曾傳出遭養父虐待，日子痛苦。老婆婆表示，他那時還小，他是生母生完後丟給養父的，都看到他都被養父帶去自來水廠做粗活。

鄰居透露，這樣的生活過了好些年，之後養父因為欠錢跑路，龍劭華連溫飽都成問題，而他養父住「海埔仔」的朋友，也熱心地燉一整鍋的滷肉，讓他配飯填飽肚子。另一名鄰居阿伯記得2、3年前，曾在家門前看見私家車，車內的人正是龍劭華，兩人有相視而笑。

▲▼龍劭華兒子捧牌位進入龍巖會館 。（圖／記者湯興漢攝）