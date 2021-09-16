　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

龍劭華國中青澀照曝　「11歲當送報生」薪水供養父

記者陳俊宏／綜合報導

金鐘視帝龍劭華猝逝，享壽68歲，而他是台中龍井人。從小看龍劭華長大的鄰居透露，他學生時期曾當送報生，送完報紙就到學校上課，微薄薪資部分還得給養父。

龍劭華14日猝逝高雄八五大樓日租套房，震驚演藝圈。15日遺體車抵達台北一殯，終於回家了，遺孀捧香、兒子捧牌位，一路陪同在側。

《東森新聞》回到龍劭華小時候跟著養父生活地方，龍井國中成績單上，他的照片青澀模樣，過了半世紀，老師林成貴都還記得聽聞過，他曾遭養父關進雞籠，「一個多月沒到學校，這個小孩這麼乖，我捨不得。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼龍劭華國中時的青澀模樣。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▼龍劭華的國中老師林成貴。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

龍劭華出生後遭父母遺棄，後來養父母離婚，兒時十多年時光都和養父居住在龍井，他生活一度無依靠。80多歲老婆婆鄰居說，他從小自力救濟，才11、12歲，每天清晨5、6時就早起送報紙賺錢，並趕在8時多送完進學校上課，微薄薪資部分還得給養父。

龍劭華養父管理自來水廠，忙於工作，讓他還得跟著幫忙；他也曾傳出遭養父虐待，日子痛苦。老婆婆表示，他那時還小，他是生母生完後丟給養父的，都看到他都被養父帶去自來水廠做粗活。

鄰居透露，這樣的生活過了好些年，之後養父因為欠錢跑路，龍劭華連溫飽都成問題，而他養父住「海埔仔」的朋友，也熱心地燉一整鍋的滷肉，讓他配飯填飽肚子。另一名鄰居阿伯記得2、3年前，曾在家門前看見私家車，車內的人正是龍劭華，兩人有相視而笑。

▲▼龍劭華家屬抵達靈堂。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼龍劭華兒子捧牌位進入龍巖會館 。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼龍劭華家屬抵達靈堂。（圖／記者湯興漢攝）

►絕美「拿鐵拉花粉餅」會爆出精華液！

ET快訊
小優「換穿薔薔衣」超兇震撼全場！　羞爆：平常都藏住了
60萬莫德納鐵粉「等嘸疫苗」！指揮中心籲明天前加選BNT
小鬼爸喪子1年掉6公斤罕吐22字心聲！忍痛完成他遺願
被約泡湯傻男樂歪　脫下沉睡女友褲子慘了！遭判1年6月
日27歲國小女教師借高利貸　還不出錢兼差「1周賣淫3次」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

憂小孩打BNT釀心肌炎　重症醫喊家長更應擔心這點

龍劭華國中青澀照曝　「11歲當送報生」薪水供養父

桃勤女染Delta「Ct值僅14」　醫憂連假將到：事情恐大條

今水氣最多！連3天大雨熱區曝　連假恐有「電母」颱風生成

「莫德納買那麼多不用混打高端」　林氏璧曝1關鍵問題

桃園Delta女拉麵店內用！名醫曝「防線壓力測試」來了

龍劭華沙發上驟逝　網不捨《含笑食堂》3演員「都已成天使」

60萬莫德納鐵粉「恐等到年底」！莊人祥勸加選BNT：最好9月17日前

桃勤20多歲女染Delta　林氏璧看「1細節」氣炸：求你們了

Windows出現零時差漏洞CVE-2021-40444　NCC提醒盡快更新

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

Ella為「小王」分房老公三個月：久違來一下　S.H.E慶20年展默契...熱唱「一切都是天意～」

iPhone13瀏海縮小20％續航力增　3C達人統整蘋果發布會懶人包！

丁國琳直播中得知龍劭華過世「笑容秒消失」　「還沒演過對手戲」成一輩子遺憾

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

龍劭華「疾病因素」離世！「坐在沙發走的」　經紀人慟發聲…妻哭喊「爸爸，我們回家」

憂小孩打BNT釀心肌炎　重症醫喊家長更應擔心這點

龍劭華國中青澀照曝　「11歲當送報生」薪水供養父

桃勤女染Delta「Ct值僅14」　醫憂連假將到：事情恐大條

今水氣最多！連3天大雨熱區曝　連假恐有「電母」颱風生成

「莫德納買那麼多不用混打高端」　林氏璧曝1關鍵問題

桃園Delta女拉麵店內用！名醫曝「防線壓力測試」來了

龍劭華沙發上驟逝　網不捨《含笑食堂》3演員「都已成天使」

60萬莫德納鐵粉「恐等到年底」！莊人祥勸加選BNT：最好9月17日前

桃勤20多歲女染Delta　林氏璧看「1細節」氣炸：求你們了

Windows出現零時差漏洞CVE-2021-40444　NCC提醒盡快更新

德翔海運規劃明年七月股票港股上市　繼加拿大航線後將開出美西線

四川6.0強震2死　滿街房屋被震碎驚悚影片曝！民眾被壓在瓦礫下

小優「錄影換穿薔薔衣」超兇身材震撼全場！　羞爆：平常都藏住了

大谷翔平獲選《時代》百大人物　讚哈波、薛茲爾的合體

歐力士傳出壞消息　王牌投手開刀本季提前報銷

獅猿正面交鋒　防禦率王布雷克對決側投黃子鵬　

帛琉承諾「10月底前台灣人免費打BNT」 業者開賣帛琉泡泡新航次

竹科工程師跟房東要嫁誰？鄉民一面倒選他　關鍵因素曝

神級客點雞排拆3張單　內行人揭原因「雙贏秘密傳說」

憂小孩打BNT釀心肌炎　重症醫喊家長更應擔心這點

鳥與鳥的連結！鴕鳥壞壞全錄下　「擺頭+展翅」過程如跳舞般優雅

生活熱門新聞

林氏璧：莫德納買那麼多不用混打高端

桃勤20多歲女染Delta　林氏璧看「1細節」氣炸

桃勤女染Delta！　醫憂：事情恐大條

今水氣最多！大雨熱區曝　連假恐有颱風生成

龍劭華驟逝　網不捨《含笑》3人成天使

即／桃勤20多歲女員工染Delta足跡曝

莫德納鐵粉恐等到年底！他勸加選BNT

Delta個案餐廳內用！醫：壓力測試來了

記者搶拍「擋救護車」爆衝突！台視：請辭獲准

兒穿涼鞋被罰站！恐龍媽「衝學校開譙」指名校長

LINE「收回訊息」功能消失？她查原因崩潰

Windows出現零時差漏洞　NCC提醒快更新

打死不登陸！璨樹超離奇「郵輪式路線」曝　網瞪大眼

超辣外送員「下衣失蹤」甜笑迷暈眾人　本尊被神出了

更多熱門

相關新聞

龍劭華驟逝　網不捨《含笑》3人成天使

龍劭華驟逝　網不捨《含笑》3人成天使

金鐘視帝龍劭華，昨天（14日）晚間驚傳在高雄拍戲的住處昏倒，送醫搶救無效，享壽68歲。人還在南部拍戲的龍劭華，死訊來得太突然，各界都萬分震驚、無法接受，許多演藝圈的好友與戲迷，都悲痛欲絕。但有資深台劇粉發現，2013年播出，由龍劭華等一線演員所演出的台劇《含笑食堂》，包括龍劭華在內，劇中有3位實力派演員，都在這幾年相繼離開，成為天使，在龍劭華的死訊一出，立刻引起討論，戲迷們滿滿的惋惜。

文化部曝龍劭華「16歲入行舊藝名」

文化部曝龍劭華「16歲入行舊藝名」

王彩樺早起「抄心經」迴向龍劭華　邊寫邊哭到發抖

王彩樺早起「抄心經」迴向龍劭華　邊寫邊哭到發抖

愛女陳璇先返家「備爸衣物」　晚間現身靈堂

愛女陳璇先返家「備爸衣物」　晚間現身靈堂

龍劭華靈堂17日起開放！特別規劃「這3日」供影迷追思

龍劭華靈堂17日起開放！特別規劃「這3日」供影迷追思

關鍵字：

龍劭華

讀者迴響

熱門新聞

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

林氏璧：莫德納買那麼多不用混打高端

桃勤20多歲女染Delta　林氏璧看「1細節」氣炸

趙正平驚住院！錄影直播全取消

梁家輝「夜夜激情」未成年少女

桃勤女染Delta！　醫憂：事情恐大條

「最愛搞失蹤」3大黑名單星座

27歲女教師借高利貸　為了還債「1周賣淫3次」

iPhone 13輸了！果粉死守「6年前神機」原因曝

今水氣最多！大雨熱區曝　連假恐有颱風生成

混打AZ+BNT鼻血噴3天　他曝驚悚照片

岳母搬到女婿家顧孫　7個月後懷孕了

紅毛猩猩淪性奴　天天被剃毛供村民享樂

66萬人還沒申請！勞動部1萬元生活補貼9月底申請截止　錯過不受理

竹內結子離世1年未下葬　丈夫仍把骨灰留身邊

更多

最夯影音

更多
上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕
iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面