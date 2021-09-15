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我兒殺牙醫！殺人犯父母自白：日夜都活在「沒教好兒子」的自責中

賴亞生父母知道兒子罪行滔天，每日每夜都活在「沒把兒子教好」的自責中，希望別再有下一個「賴亞生」出現。（圖／趙世勳攝）

▲賴亞生父母知道兒子罪行滔天，每日每夜都活在「沒把兒子教好」的自責中，希望別再有下一個「賴亞生」出現。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台中麗緻牙醫診所牙醫師王冠中3年前遭35歲男子賴亞生殺害，還造成2名護理師1命危1傷的悲劇，此案在當時引發軒然大波，日前又因賴男免賠547萬元扶養費的判決再度掀起熱烈討論。賴亞生父母接受本刊專訪時，再度向受害者家屬致歉，也沉重道出精障者的困難，希望別再有下一個「賴亞生」出現。

「賴亞生在家連水果刀都拿不穩，我們真的無法想像他會去殺人。」賴母提到，賴亞生自幼安靜、乖巧，總是在自己的空間看書，大家庭用餐時如少一顆荷包蛋，兒子也不吵不鬧，就主動放棄自己的餐點以成全集體利益，原以為這孩子會維持貼心個性直到永遠，無止盡的折磨卻接踵而來。

賴母說，賴亞生國中時罹患僵直性脊椎炎，因行動緩慢而遭當時同儕訕笑霸凌，但他不曾透露自己遭到欺負，升上高中後則越發嚴重，賴亞生開始出現幻聽，不分晝夜都有人在他耳邊低語，就醫後卻被認為是讀書壓力過大的憂鬱症，吃了數個月的藥後都沒有改善，這才開始求神問卜。

在父母眼中，賴亞生自幼安靜乖巧，與妹妹也甚少爭吵，卻自高中即罹患思覺失調症，最嚴重時甚至會趴在地上舔口水。（圖／趙世勳攝）

▲在父母眼中，賴亞生自幼安靜乖巧，與妹妹也甚少爭吵，卻自高中即罹患思覺失調症，最嚴重時甚至會趴在地上舔口水。

「他會吐口水到地上，離開好遠之後特地回來，趴下去把那口口水『舔起來』。」賴父回憶，當時兒子的病情幾乎到了走投無路的困境，他們一邊就醫，另一方面也奔波南北去尋訪「大師」，在走了無數冤枉路和付出數不清的費用後，終於有醫院認定賴亞生是精神分裂症，但也錯過了前3個月的黃金治療時間。

賴亞生知道自己生病，賴父也放下手邊工作，陪著兒子就醫吃藥，他的病情在大學期間逐漸穩定，順利畢業後，他一直希望用「工作」證明自己，更期盼能不再「拖累爸媽」，先後到澳洲打工度假，也曾在父母的安排下赴比利時工作，在台灣則做過外送、保全、洗車和業務等，最終都做沒幾天就被辭退。

賴父感嘆，兒子因長期服藥，情緒總是陰鬱低落，動作也往往異於常人，賴亞生也在向醫生諮詢後減藥並慢慢停藥，「1年換24個老闆」的情況卻沒有改善，賴亞生努力地四處工作，但每次的開除都帶給他無比打擊，賴父原想為兒子建立一個遮風擋雨的堡壘，卻等不到那一天。

「我原本想買個幾分地，讓他種點東西，不用再出去看人臉色。」賴父沉重表示，賴亞生曾從苗栗騎機車到彰化，只為送點心給父母，他知道兒子的情況難容於社會，他也因此更加努力工作，期盼讓賴亞生在自家桃花源內樸實的過完一生，最終賴亞生卻因與妹妹的口角，犯下1死2傷的血案。

賴亞生前年5月刺死妹妹工作處的牙醫師王冠中並刺傷2名護理師，被當場逮捕。（圖／報系資料照）

▲賴亞生前年5月刺死妹妹工作處的牙醫師王冠中並刺傷2名護理師，被當場逮捕。

在案發後，賴父數度下跪都不被受害者遺孀接受，他知道賴亞生的罪刑滔天，更每日每夜都活在「沒把兒子教好」的自責中，希望政府能重視精神病患者的就業和照顧問題，別再有下一個「賴亞生」出現，也避免有無辜的家屬要承受這般椎心刺骨之痛。

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