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賀錦麗稱「打疫苗保護打過疫苗者」　拜登政府詭異邏輯挨轟

▲▼新冠肺炎,美國疫苗接種,成年人。（圖／路透社）

▲美國政府鼓勵民眾接種疫苗。（圖／路透社）

記者王致凱／綜合報導

美國鼓勵民眾施打疫苗，副總統賀錦麗（Kamala Harris）近日在推特上發文稱，接種疫苗可以「保護已經打過疫苗的人」，言論引發熱議。批評者指出，賀錦麗的言論根本「邏輯不通」。

賀錦麗13日在推特上發文說，「透過讓還沒打疫苗的人接種疫苗，增加我們的檢測率和戴口罩，以及保護打過疫苗者，我們就可以終結這場疫情。這就是我們正在做的事。」

福斯新聞在報導中點出，拜登政府有關於疫苗言論已經造成外界困惑，因為疫苗本身就已經為接種者提供保護。福斯新聞撰稿人康查（Joe Concha）直言，「保護接種者」是一種奇怪論點。

川普政府時期政府幕僚胡登（Kyle Hooten）也說，「為什麼需要保護打過疫苗的人？那不是疫苗該做的嗎？」福斯新聞另一名撰稿人帕夫利奇（Kate Pavlich）則稱，拜登政府似乎想和疫苗「搶功勞」。

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