賀錦麗稱「打疫苗保護打過疫苗者」　拜登政府詭異邏輯挨轟

▲美國政府鼓勵民眾接種疫苗。(圖/路透社)



記者王致凱/綜合報導

美國鼓勵民眾施打疫苗,副總統賀錦麗(Kamala Harris)近日在推特上發文稱,接種疫苗可以「保護已經打過疫苗的人」,言論引發熱議。批評者指出,賀錦麗的言論根本「邏輯不通」。

賀錦麗13日在推特上發文說,「透過讓還沒打疫苗的人接種疫苗,增加我們的檢測率和戴口罩,以及保護打過疫苗者,我們就可以終結這場疫情。這就是我們正在做的事。」

福斯新聞在報導中點出,拜登政府有關於疫苗言論已經造成外界困惑,因為疫苗本身就已經為接種者提供保護。福斯新聞撰稿人康查(Joe Concha)直言,「保護接種者」是一種奇怪論點。

川普政府時期政府幕僚胡登(Kyle Hooten)也說,「為什麼需要保護打過疫苗的人?那不是疫苗該做的嗎?」福斯新聞另一名撰稿人帕夫利奇(Kate Pavlich)則稱,拜登政府似乎想和疫苗「搶功勞」。

By vaccinating the unvaccinated, increasing our testing and masking, and protecting the vaccinated, we can end this pandemic. That’s exactly what we are committed to doing.