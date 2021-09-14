快訊／E奶網紅「跨境運毒」嗆警：1.2KG大麻自己用！30萬交保

記者沈繼昌、林昱萱／桃園報導

正妹巨乳網紅「潘緣」傳出操盤台美跨境大麻毒品運輸案件遭刑事局偵四大隊逮捕！潘緣涉嫌透過加密通訊軟體「TELEGRAM」指揮操盤跨境運毒，而14日中午警偵訊後，以運輸二級毒品罪嫌將她移送桃園地檢署偵辦，並向法院建請羈押，稍早桃園地院裁定後以30萬元讓其交保。

▲爆乳女網紅潘緣涉嫌跨境走私大麻毒品、14日遭刑事局逮捕調查。（圖／記者張君豪翻攝）

據檢警調查，潘女有上手配合共犯、在美國境內「大麻合法州」網購大麻菸草後，以茶葉、糕點錫箔真空包裝透過國際快遞小包運入台灣，但關鍵是「填寫錯誤收貨人地址、姓名」，如此貨運公司無法將大麻包裹寄給正確買家，主嫌聯絡買家都透過加密通訊軟體「TELEGRAM」以限時訊息傳送，交貨時會先以假地址、假收貨人讓物流公司白跑，藉此測試大麻包裹是否遭警方監控，之後再透過傳送經緯度編碼，把大麻放到郊山產業道路、廢棄工廠，讓買家自行輸入GoogleMap按圖尋找。

此外，更誇張的是，潘女落網之後，對於操盤運輸過程全盤否認，甚至辯稱在住家被搜出的1.2公斤的大麻都是自己全數要吸食使用，不過警方對買家手機進行數位還原解析、搭配物流紀錄，逆向追蹤加密通訊軟體，循線鎖定潘女涉案。

▲E奶網紅交保。（圖／記者沈繼昌翻攝）