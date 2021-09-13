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失智翁走丟下山竟「多一隻腳」！搜救畫面驚現詭異一幕…真相曝光

▲一名失智翁被警方背下山的畫面引發討論。（圖／翻攝自Facebook／香港警察 Hong Kong　Police）

▲一名失智翁被警方背下山的畫面引發討論。（圖／翻攝自Facebook／香港警察 Hong Kong Police，下同）

記者閔文昱／綜合報導

香港警方7日晚間獲報，一名89歲患有認知障礙症的老翁在下午離家後失蹤，隨即派出警力展開搜索，最後成功在隔天將老翁尋回，並PO出員警背他下山的畫面。文章曝光後，許多網友卻發現，老翁與員警身後竟出現「鬼腳」，詭異畫面迅速引發網友熱議。

香港警方8日在臉書粉專「香港警察 Hong Kong Police」發文表示，這名89歲失智老翁在7日下午離開柴灣住所後失蹤，警方獲報後徹夜搜索，終於在8日下午於興華二邨配水庫附近找到，並由搜索人員背他下山，最後老翁在親友陪同下送醫治療，情況穩定。

▲一名失智翁被警方背下山的畫面引發討論。（圖／翻攝自Facebook／香港警察 Hong Kong　Police）

警方也將員警背老翁下山的畫面上傳至臉書，本是相當感人的一幕，卻被眼尖網友發現，2人背後似乎憑空「多出一隻腳」，上半身部分完全不見半個人影，嚇的不少網友紛紛留言，「光天化日下撞鬼，多隻左腳，真邪門」、「那隻腳從哪來的？」、「好恐怖」、「靈異照？」、「多隻左腳，好邪呀」、「背了隻鬼，有兩對腳的」。

事實上，從另一張照片可以發現，除了一名員警背著老翁外，後面還有一位鄉村巡邏隊隊員協助，只是因為角度的關係，才讓前一張照片看似出現「鬼腳」，意外讓這起事件受到不小關注。

▲一名失智翁被警方背下山的畫面引發討論。（圖／翻攝自Facebook／香港警察 Hong Kong　Police）

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