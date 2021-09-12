蘭嶼慘況曝光！璨樹「17級風猛襲」吹落頂樓水塔…工寮被吹垮

▲▼璨樹颱風侵襲，蘭嶼颳起17級強陣風，慘況曝光。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲、戴若涵／台東報導

中颱璨樹來襲，台灣多地風雨不斷。台東更是遭颱風直撲，11日晚間一度有3339戶停電，蘭嶼當晚更出現17級強陣風，有民眾家中頂樓的水塔遭吹翻，蘭嶼鄉衛生所鐵皮車棚也被吹垮，慘況曝光！

根據中央氣象局資料顯示，蘭嶼11日晚間7時40分至9時許出現17級強陣風，能見度一度更只有2公里，直至12日上午都還有10級陣風，可說是狂風暴雨一整晚。

在璨樹侵襲下，蘭嶼多處出現災情，除了多處路樹倒塌外，環島公路多處土石崩落外，蘭嶼鄉衛生所鐵皮車也被吹垮，有住戶放置於頂樓的白鐵水塔被吹下樓，橫躺路面上，還有工寮被硬生生吹垮，畫面相當驚人。

根據中央氣象局預報資料，璨樹颱風中心12日下午2點30分的位置在台北東北東方海面上，並持續往北北西向移動，台東縣璨樹颱風災害應變中心也於下午3時撤除一級開設，恢復常時三級開設，應變中心表示，公告管制區除「蘭嶼、綠島沿線之海岸、漁港持續管制至脫離海上颱風警報警戒區」外，其餘管制區域同步撤除，也請民眾勿前往海邊觀浪或戲水，以維安全。

台東縣璨樹颱風災害應變中心表示，蘭嶼地區受璨樹颱風強風豪雨影響，造成部分電桿傾倒及電線遭強風吹落情形，台電公司已於今(12)日下午1時完成搶修，臺東縣政府各防災編組單位依權責辦理災後復原工作、救災裝備器材整備，掌握救災人力，保持機動隨時動員，因應可能發生之緊急災害應變處置，並因應嚴峻疫情，持續加強防疫措施。

另外，災害應變中心提醒，因颱風外圍環流影響，沿海鄉、鎮(市)及蘭嶼、綠島仍有強陣風及長浪發生，請民眾勿前往海邊觀浪等活動，以維護自身安全。