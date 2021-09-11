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IKEA全球首座行動商店進駐嘉義市　7座白色貨櫃成打卡熱點

▲▼ 全球首座IKEA Hej行動商店日前嘉義市正式開幕！ 。（圖／鈴木二郎授權）

▲▼ 全球首座IKEA Hej行動商店日前嘉義市正式開幕！ 。（圖／鈴木二郎授權）

記者翁伊森／嘉義報導

全球首創IKEA Hej行動商店日前於嘉義文化公園諸羅印象廣場盛大開幕，現場由IKEA宜家家居與嘉義市長黃敏惠代表進行開幕儀式共同歡慶，7座白色貨櫃搭建而成的IKEA Hej行動商店，白天夜晚都是民眾打卡朝聖的必拍熱點。店內容納近百項收納熱銷商品與嘉義限定霜淇淋，並有專人服務與數位互動等亮點。

▲▼ 全球首座IKEA Hej行動商店日前嘉義市正式開幕！ （圖／嘉義市政府提供）

▲▼嘉義市府會團隊出席IKEA Hej行動商店開幕！ 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，全球首座IKEA Hej行動商店落腳嘉義市，這個決定是對嘉義市的藝術文化與經濟潛力的一種肯定。IKEA Hej行動商店就如同嘉義市，不是最大，但卻是最特別、有個性且讓人感到驚艷的存在；而文化路商圈集合人文與商機，再加上IKEA，將成為嘉義市的新亮點。

▲▼ 全球首座IKEA Hej行動商店日前嘉義市正式開幕！ 。（圖／鈴木二郎授權）

▲IKEA Hej行動商店空拍！ 。（圖／鈴木二郎授權）

黃敏惠說，藉由IKEA的國際品牌的設計能量，跟所有市民對話、帶動我們在地設計的能量，讓台灣設計展更加多元、豐富，設計融入城市治理一直是我們堅信、實踐的方式；也要告訴年輕朋友，你們一直殷切期待的IKEA來了，國際品牌來到嘉義市，對嘉義市無疑是很大的鼓勵；防疫的工作也很重要，所以請各位遵守室內人數限制與戶外排隊秩序；熱情的嘉義市民也歡迎外地來的朋友開心買、開心逛、不群聚做好防疫，享受整個嘉義市的魅力。

▲▼ 全球首座IKEA Hej行動商店日前嘉義市正式開幕！ （圖／嘉義市政府提供）

▲全球首座IKEA Hej行動商店夜景 （圖／嘉義市政府提供）

牛奶公司集團IKEA宜家家居集團董事凌思卓(Martin Lindström)表示，全新型態的IKEA Hej行動商店，採用貨櫃組合的形式具有彈性與機動性，不但能接近人潮聚集的商圈，增加消費者到達IKEA的便利性，更可以依據不同地區變換組合，貼近消費者需求，未來還有機會前往不同的地點與消費者見面。首站選擇落腳嘉義市是回應雲嘉南地區對IKEA的殷殷期盼，期望讓IKEA為大家帶來更多源源不絕的居家佈置靈感，為大多數人創造更美好的生活。

▲▼ 全球首座IKEA Hej行動商店日前嘉義市正式開幕！ （圖／嘉義市政府提供）

雙方合影儀式由樹木的成長茁壯為發想，除了呼應文化公園的盎然綠意及IKEA Hej行動商店的環保設計巧思，也象徵在嘉義萌芽、茁壯，為開幕帶來美好寓意。IKEA致贈市府來自瑞典手工打造的達拉馬，傳遞IKEA Hej行動商店將成為嘉義市民的好鄰居，更帶來美好生活的寓意，而嘉義市府則回贈有著IKEA Hej行動商店外觀雕刻的台灣檜木，祝賀開幕順利。現場民眾遵守安全距離排隊進場，在豔陽下熱情和人潮也絲毫不減。

▲▼ 全球首座IKEA Hej行動商店日前嘉義市正式開幕！ （圖／嘉義市政府提供）

「IKEA Hej行動商店」是該集團在全球首座採用貨櫃組合形式的店型，Hej為瑞典文「你好」，有初來乍到與當地消費者打招呼的意義。該店由7座貨櫃搭設成兩層樓，外觀排列方式以IKEA最具代表性的Allen Key (IKEA六角板手)為靈感，展現IKEA 家具可自行組裝的精神。

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