交往要簽「愛情契約書」！21歲正妹列出17頁...包括「一週運動5次」

▲女網友列出17頁「愛情契約書」。（圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

遇到浪漫又有心的另一半，真的就要「立契約」把握住對方！來自美國喬治亞州的一名女性分享了她給男友的「愛情長跑契約書」，彼此為了確保交往的承諾，這位叫做安妮的女網友擬訂了一份合約書，合約中寫明交往期間的權利義務，像是「交往期間每星期至少運動5次，以及男方必須支付約會之夜的費用等共長達17頁這麼厚，這份合約書看似要給這位男友一個下馬威，沒想到男友居然一一遵循，兩人甚至已經「穩交」快1年了。

根據《太陽報》報導，21歲的安妮（Annie Wright），在交友軟體Tinder上認識了23歲的麥克（Michael Head），安妮去年10月第一次見到麥克，確定他是「她的人」後，安妮於是開始起草「愛情契約書」。

由於安妮的上一段感情相當讓她感到失望，因此她才打算和麥克交往時，要先「約法三章」。她開玩笑表示，當時她建議兩人既然要交往就要先立好白紙黑字，沒想到就讀法學院的麥克居然毫不猶豫地答應安妮的要求。

▲安妮的上一段感情相當讓她感到失望，因此她才打算和麥克交往時，要先「約法三章」。（圖／Pixabay）

沒過多久，安妮和麥克兩人就找了風和日麗的一天，坐下來宣讀了他們自己的「愛情合約」，包括「每兩週一次浪漫的約會和每週至少要運動5次」，安妮還列出「增進感情」的條款，像是禁止情侶間冷戰和由男方支付約會之夜的費用。

安妮就這樣洋洋灑灑的列出長達17頁的合約，她笑稱，「我們幾乎像對待商業模式一樣對待我們的關係。我們像商業夥伴一樣在處理問題。我們坐下來更像對待合作伙伴一樣，愛情就是額外的獎勵」。

安妮原本認為麥克可能會打退堂鼓，沒想到麥克卻是認真的，甚至坐下來和安妮討論並執行這項愛情合約。兩人就這樣依約交往，如今快一年了，過得相當幸福快樂，自己的這段感情如此順利，就是因為有了愛情合約，她也不吝嗇建議熱戀中的男女可以嘗試這樣做。

兩人除了依約交往外也達成協議，每一年都可以重新回顧所有的條約並進行修改，「我敢打賭麥克會加上一條『我希望你在進入我的公寓時脫掉鞋子』，因為我總是忘記這一點」。

延伸閱讀

▸ 李宓曝驚喜懷雙胞男寶寶 預告產後半年繼續拚生女

▸ 高中生想上學單親母卻不准 強留在身邊16年！原因曝光讓人傻眼

▸ 工友好心帶微波爐…慘被解雇！40名法官連署請命 北院回應了