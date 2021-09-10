日本28年來首次大規模軍演　下周起動員10萬兵力

▲陸上自衛隊2021年5月22日進行軍事演習。圖為74型坦克。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京10日綜合外電報導

日本陸上自衛隊將舉辦睽違28年的大規模軍演，從9月15日起到11月下旬，動員兵力約10萬人參與；日媒指出，演習是為強化防衛能力，防範海洋活動日趨頻繁的中國。

日本地方媒體「南日本新聞社」報導，陸上自衛隊昨天宣布，9月15日起將實施以全國所有部隊為對象的大規模軍演；日本上次全國規模演習在1993年，距今已28年。

陸上幕僚監部表示，本次大規模軍演將投入陸自車輛約2萬輛、飛機約120架；演習將重視作戰準備階段，演練部隊出動時的糧食裝載、人員與裝備運送、召集預備自衛官、建構通訊基礎設施等；另也將活用民間渡輪，接受海自、空自與駐日美軍的支援等。

日本南部的霧島演習場、福山演習場、國分駐屯地與蝦野駐屯地等處，預定9月下旬將有香川縣的第14旅團約3100人、800部各式車輛進駐。

第14旅團並將在九州與北海道和東北的師團進行陸路與海路的機動部署訓練。

此外，為防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，演習前將對陸自隊員製作行動履歷、進行核酸檢驗（PCR）等。

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