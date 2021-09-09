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停紅燈也要上課！「嗶嗶哥」敬業身影曝　鄉親讚：最好的人民保母

▲▼「嗶嗶哥」江敦霖。（圖／翻攝自Facebook／彰化人大小事）

▲「嗶嗶哥」江敦霖。（圖／翻攝自Facebook／彰化人大小事，下同）

記者陳羿妏／綜合報導

彰化一名交通員警「嗶嗶哥」江敦霖日前於彰化市中山路、孔門路路口值勤時，除了吹哨指揮交通，還利用停等紅燈片刻，舉牌推廣交通安全「遠離大型車」，認真的身影被網友拍下PO上網，大讚「值得被稱之為人民保母！」

網友在臉書社團「彰化人大小事」PO文寫道，「這是我們彰化的交通警察，他在中山路和孔門路口執勤時，除了注意交通安全路況，更在機車騎士們等紅燈的短暫片刻，還不忘大聲地呼籲騎士們要注意交通安全，推廣交通安全常識。我覺得他這樣的警察很棒，很值得被公開表揚，我雖然不知道您的名字，但是我想謝謝您，您真的很棒！絕對值得被稱之為人民保母！」並附上員警一邊吹哨指揮交通，一邊舉牌的身影照。

▲「嗶嗶哥」江敦霖。（圖／翻攝自Facebook／彰化人大小事）

▲網友PO文。

貼文一出引發當地人共鳴表示這名員警是江敦霖，常常見到他的身影，其他網友也紛紛留言大讚「我也很喜歡停紅燈時聽他的交通宣導，總是抓時間持之以恆很不容易」、「這是我看到最好的人民保母記大功」、「我有遇過他，真的很認真」、「這個警察吹嗶嗶ㄚ，很有特色，指揮交通也很盡責」、「不管那個路口，只要是他永遠都是很有耐心的指揮跟宣導」、「他吹哨子超好聽」、「常遇到+1」、「他已經不是第一次被表揚了。根本就是我們這裡的名人，讓人很容易記住他要宣導的事，超盡責」、「還有一整套大車模型，摩托車模型，大車死角的圖形，非常清楚明白的講解，而且國台語發音！」「我昨天也有看到他，他也是在宣導離大車遠一點的知識，真的覺得他是個很認真又用心在照顧人民的警察」。

▲▼「嗶嗶哥」江敦霖。（圖／翻攝自Facebook／彰化人大小事）

▲網友留言。

事實上，江敦霖因指揮交通時，會吹著富有節奏感的哨聲引起關注，被網友拍下帥氣的值勤身影，而登上媒體版面，有了「嗶嗶哥」的封號。

本站曾報導《微笑單車調度士食物中毒休克　彰化「嗶嗶哥」神救援PK死神搶命》，一名貨車駕駛今年1月7日載微笑單車行經彰化火車站時，突然感到身體不適，趴臥在方向盤上，整個人臉色蒼白、昏迷不醒，在附近指揮交通的江敦霖與同事詹貴欽見狀，趕緊上前將駕駛扶下車，所幸經送醫後，駕駛幸運撿回一命。

事後家屬對於員警的即刻救援，由衷表達感激，而江、詹2名員警則異口同聲表示，身為一個警職人員，對於迫切需要協助的民眾，定會立即主動給予援助，這是一份職責，更是對於警察工作的榮譽感。

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