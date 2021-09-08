　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日擬批准新冠治療藥Sotrovimab　臨床試驗結果降8成住院死亡風險

▲▼日本大學生排隊打新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本大學生排隊打新冠疫苗。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京8日綜合外電報導

日本朝日電視台今天報導，有關英國藥廠葛蘭素史克（GSK）等研發的COVID-19新治療藥物Sotrovimab，日本政府厚生勞動省正協調最快9月底前決定是否批准使用。

路透社日前報導，Sotrovimab屬於單株抗體藥物類，會模擬人體自然產生的抗體以對抗感染。

GSK已在本月6日向厚生勞動省提出批准申請。Sotrovimab是給予COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輕症或中等症狀患者的點滴藥物，根據海外的臨床試驗，可有效減少約8成住院或死亡風險。

相關人士透露，為了做出是否批准Sotrovimab的判斷，厚生勞動省正協調最快本月底前召開專家會議。

一旦在專家會議上正式被批准，Sotrovimab將繼供輕症患者使用的抗體雞尾酒療法Ronapreve後，第2種在日本被批准的抗體藥物。

朝日新聞報導，厚生勞動省已進入最後協調階段，將於本月內舉行審議會，朝「特例批准」方向進行。由於Ronapreve可能在全球供不應求，一旦Sotrovimab被批准，日本更多輕症患者將有治療藥可使用。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple Podcast

►毛孩散步好紓壓！3個小提醒超重要

ET快訊
屏東縣「禁烤肉+1」　17縣市停辦活動一次看
台大麻醉護理師染疫　張上淳揭全院「逾千人篩檢結果」
第八輪AZ登記明午截止！陳時中曝「施打狀況」籲快登記
埃及爸是「幼兒園群聚源頭」？陳時中這樣說
陳時中籲「4情況」盡速就醫　有症狀別上班、上課
快訊／網瘋傳本土暴增50例！指揮中心怒：已立案偵辦
孕婦拒PCR「臨盆竟確診」！　北市府回應了
幼兒園群聚再+6　2幼童奶奶「探孫確診」
新北幼兒園Delta「與長榮無關」　鄉民瞪大眼：誤會機師了
快訊／機師確診案　283人採檢結果出爐！
快訊／新北幼兒園群聚擴大！22人驗出陽性
快訊／幼兒園群聚確定Delta！定序結果「和機師不同」
今7本土「全在新北市」！　6例幼兒園群聚、1感染源不明
快訊／今增7例本土「幼兒園群聚相關+6 」
LIVE／幼兒園群聚「確定Delta」　陳時中最新說明
埃及爸一日陰轉陽　侯友宜「一句話」網戰翻：太恐怖
《大學生》正妹KTV「10人↑狂歡群聚」！　無罩影片網罵爆
LIVE／Delta入侵板橋！千人社區「全面清空」　侯友宜赴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不能單靠疫苗！專家籲：注意Delta變異株「3特性」

比特幣列法定貨幣　薩爾瓦多新制上路首日問題多

南韓海軍霸凌輕生亡　新兵慘遭學長罵「你去死」　甲板昏迷精神崩潰

日擬批准新冠治療藥Sotrovimab　臨床試驗結果降8成住院死亡風險

女模首次約砲竟變群交趴　她「7hrs混戰50男」爽喊：大家看我歡愉

做DNA鑑定驚揭19年前大烏龍　西班牙女被抱錯索賠近1億

6歲女童玩自由落體噴飛　急墜「11層樓深洞穴」重摔坑底慘死

Delta病毒強襲　美CDC估：開學3個月75％學童將染疫

24歲男教師打BNT疫苗慘死！「血栓堵塞」小腸腐爛　肛門噴血過多亡

全美最新預測揭「流感疫苗今年必須打」　新冠流感交叉恐現災難

薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

學生專車轉彎「安全門突開啟」女高中生遭甩出車外...多處擦傷

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

毒犯開車拒檢...不甩紅燈直直衝　撞倒警機車！女警開槍追捕逮人

全台唯一油電跑車Sian要價近2億　有10輛藍寶堅尼+面試才有資格買

不能單靠疫苗！專家籲：注意Delta變異株「3特性」

比特幣列法定貨幣　薩爾瓦多新制上路首日問題多

南韓海軍霸凌輕生亡　新兵慘遭學長罵「你去死」　甲板昏迷精神崩潰

日擬批准新冠治療藥Sotrovimab　臨床試驗結果降8成住院死亡風險

女模首次約砲竟變群交趴　她「7hrs混戰50男」爽喊：大家看我歡愉

做DNA鑑定驚揭19年前大烏龍　西班牙女被抱錯索賠近1億

6歲女童玩自由落體噴飛　急墜「11層樓深洞穴」重摔坑底慘死

Delta病毒強襲　美CDC估：開學3個月75％學童將染疫

24歲男教師打BNT疫苗慘死！「血栓堵塞」小腸腐爛　肛門噴血過多亡

全美最新預測揭「流感疫苗今年必須打」　新冠流感交叉恐現災難

林智堅提縣市合併　謝國樑推「北北基」：相信不分藍綠都支持

洗澡99元！東森寵物雲彰化溪湖店開幕　全館飼料零食79折起

Delta入侵全台怕爆！疫苗何時能打？　陳時中：希望加快腳步

不斷更新／17縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動、居家限制一次看

幼兒園傳播鏈再擴大！一圖看懂「23人關聯」　非同住奶奶探孫確診

傳台大醫院「不只一人確診」　張上淳：1000多位接觸者均陰性

台大麻醉護理師染疫　張上淳揭全院逾千人篩檢結果：全陰性

屏東禁中秋烤肉！限同住家人可在家烤　公共場域+民宿旅館都不准

不能單靠疫苗！專家籲：注意Delta變異株「3特性」

第八輪疫苗登記明午截止！陳時中曝「國內施打狀況」籲快登記

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

國際熱門新聞

璨樹恐升超強颱風「路徑貫穿台灣」

24歲男教師打BNT慘死！小腸腐爛肛門噴血亡

印度神童預言7度成真　Delta侵台...下波災難點曝

饒舌歌手「額頭鑲鑽」粉絲興奮硬拔秒噴血

不用打針！輝瑞最新「新冠口服藥」防重症

14歲少女被拐「火車不會來」　8獸男綁走輪侵

藥廠拒獲准疫苗用於臨床試驗比較　恐衝擊疫苗開發

塔利班邀請中國參加「阿富汗新政府」成立大會

塔利班公布新政府名單　新代理總理曝光

貝萊德集團投資中國 索羅斯砲轟「悲慘錯誤」

911世紀審判恢復　主謀現身法庭

首次約砲竟變群交趴　她「7hrs混戰50男」

「尼加拉瓜運河」開10公里小路爛尾　中國老闆捲款蒸發

13歲少女被司機擄上車　遭7男性侵

更多熱門

相關新聞

24歲男教師打BNT慘死！小腸腐爛肛門噴血亡

24歲男教師打BNT慘死！小腸腐爛肛門噴血亡

南韓一名年僅24歲的男性國小教師，今年7月配合政府防疫接種計畫，在洽詢過醫師的意見後，決定前往全羅南道順天市某社區診所接種第1劑的輝瑞（BNT）疫苗，沒想到接種完1周後便開始出現消化不良的現象，甚至因血栓堵塞肝門靜脈，導致小腸腐爛壞死，儘管經過一場大手術，最後卻仍因肛門失血過多、心臟麻痺、多重器官衰竭身亡。

日相熱門人選岸田文雄：日美應為台海危機備戰

日相熱門人選岸田文雄：日美應為台海危機備戰

美日韓特使預計14日舉行會談　探討北韓議題

美日韓特使預計14日舉行會談　探討北韓議題

日男開車突「快樂缺氧」撞車亡！送院才知肺早就全壞掉

日男開車突「快樂缺氧」撞車亡！送院才知肺早就全壞掉

日9醫護違規「撿殘劑」打第3劑！　辯稱：怕浪費疫苗

日9醫護違規「撿殘劑」打第3劑！　辯稱：怕浪費疫苗

關鍵字：

Sotrovimab日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／板橋確診基因定序是Delta　新北停止內用、關閉運動場所

雲林屁孩靠「8字訣」騙到4位美魔女生子　竟連男生也受害

若Delta應升三級　專家曝「台灣人很幸運」原因

獨／新北擬下午宣布停止內用　關閉籃球場、棒壘場、運動中心

無尊戀上女神阿喜！摸臉摸大腿全被拍

快訊／印度境外移入「陰轉陽」　曾去內科咖啡廳、家樂福八德店、全聯

雞排妹《深夜保健室》無預警遭停權！

美英都示範了！「世界剩台灣恐慌」爆共鳴

快訊／新北幼兒園群聚再添3例　侯友宜：1個埃及境外移入

16縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

獨／網瘋傳今本土確診破50人　指揮中心怒斥謠言

《刻在》美國作者擬提告抄襲　吳宗憲轟：硬掰就恥辱

璨樹恐升超強颱風「路徑貫穿台灣」

裘莉21歲遭「淫魔監製」下手

璨樹「完整清晰颱風眼」曝　最快下午轉強颱

更多

最夯影音

更多
薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...
謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面